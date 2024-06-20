https://ria.ru/20240620/vystavka-1954127544.html
На Кубани пройдет форум "Отпуск ExpoFest"
На Кубани пройдет форум "Отпуск ExpoFest" - РИА Новости, 20.06.2024
На Кубани пройдет форум "Отпуск ExpoFest"
Форум "Отпуск Expo&Fest", посвященный активному загородному отдыху и автотуризму, пройдет в Краснодаре 27 июня при поддержке минтуризма региона, сообщают в... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T01:04
2024-06-20T01:04
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КРАСНОДАР, 20 июн - РИА Новости. Форум "Отпуск Expo&Fest", посвященный активному загородному отдыху и автотуризму, пройдет в Краснодаре 27 июня при поддержке минтуризма региона, сообщают в пресс-службе администрации Кубани. "Форум, посвященный активному загородному отдыху и автотуризму, откроется в комплексе "ЭкспоградЮг" 27 июня. Мероприятие проводит Южная выставочная компания при поддержке министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона", - говорится в сообщении. Гостей ждут мастер-классы и тест-драйвы, встречи с тревел-блогерами, интерактив от агроферм, виноделен и курортов Краснодарского края. На выставке будут представлены новые технологические решения, оборудование, услуги для запуска, развития и модернизации инфраструктуры отдыха, отдельная экспозиция посвящена кубанским производителям. "Выставка "Отпуск Expo&Fest" – это деловая площадка, которая полностью посвящена развитию инфраструктуры активного отдыха, продвижению альтернативного туризма, созданию комфортных и безопасных условий для самостоятельных и семейных туристов. Мероприятие способствует продвижению автопутешествий как доступного формата отдыха на природе", – передает пресс-служба слова врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаила Зарицкого. Участники "Отпуск Expo&Fest" смогут встретиться с коллегами и партнерами, провести деловые переговоры и заключить контракты о сотрудничестве, протестировать востребованность своих предложений на туристическом рынке, добавляют власти.
https://ria.ru/20240615/kuban-1953085090.html
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краснодар, краснодарский край, общество, россия
Краснодарский край, Краснодар, Краснодарский край, Общество, Россия
На Кубани пройдет форум "Отпуск ExpoFest"
В Краснодаре 27 июня пройдет выставка кемпинг-индустрии "Отпуск Expo&Fest"
КРАСНОДАР, 20 июн - РИА Новости. Форум "Отпуск Expo&Fest", посвященный активному загородному отдыху и автотуризму, пройдет в Краснодаре 27 июня при поддержке минтуризма региона, сообщают в пресс-службе администрации Кубани.
"Форум, посвященный активному загородному отдыху и автотуризму, откроется в комплексе "ЭкспоградЮг" 27 июня. Мероприятие проводит Южная выставочная компания при поддержке министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона", - говорится в сообщении.
Гостей ждут мастер-классы и тест-драйвы, встречи с тревел-блогерами, интерактив от агроферм, виноделен и курортов Краснодарского края
. На выставке будут представлены новые технологические решения, оборудование, услуги для запуска, развития и модернизации инфраструктуры отдыха, отдельная экспозиция посвящена кубанским производителям.
"Выставка "Отпуск Expo&Fest" – это деловая площадка, которая полностью посвящена развитию инфраструктуры активного отдыха, продвижению альтернативного туризма, созданию комфортных и безопасных условий для самостоятельных и семейных туристов. Мероприятие способствует продвижению автопутешествий как доступного формата отдыха на природе", – передает пресс-служба слова врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаила Зарицкого.
Участники "Отпуск Expo&Fest" смогут встретиться с коллегами и партнерами, провести деловые переговоры и заключить контракты о сотрудничестве, протестировать востребованность своих предложений на туристическом рынке, добавляют власти.