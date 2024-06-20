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В Китае надеются на укрепление сотрудничества с российскими вузами - РИА Новости, 20.06.2024
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21:39 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/vuzy-1954387931.html
В Китае надеются на укрепление сотрудничества с российскими вузами
В Китае надеются на укрепление сотрудничества с российскими вузами - РИА Новости, 20.06.2024
В Китае надеются на укрепление сотрудничества с российскими вузами
В Китае надеются на укрепление сотрудничества между российскими и китайскими высшими учебными заведениями, чтобы как можно большее число выпускников понимало... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T21:39
2024-06-20T21:39
китай
россия
пекин
виктор садовничий
всекитайское собрание народных представителей
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В Китае надеются на укрепление сотрудничества между российскими и китайскими высшими учебными заведениями, чтобы как можно большее число выпускников понимало специфику обеих стран - России и Китая, заявил заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Пэн Цинхуа. "Надеемся, что высшие учебные заведения (наших - ред.) стран продолжат укреплять сотрудничество в самых разных формах, чтобы подготовить больше людей, которые знают и Россию, и Китай", - сказал Цинхуа на встрече с ректором МГУ Виктором Садовничим, который заявил о готовности расширить университетское партнёрство с Китаем. По словам парламентария, сотрудничество Пекина с Москвой в области образования активно развивается, а Московский государственный университет играет особую роль в этом процессе.
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китай, россия, пекин, виктор садовничий, всекитайское собрание народных представителей
Китай, Россия, Пекин, Виктор Садовничий, Всекитайское собрание народных представителей
В Китае надеются на укрепление сотрудничества с российскими вузами

В КНР рассчитывают расширить университетское сотрудничество с Россией

© РИА Новости / Геннадий ШишкинИскусство каллиграфии на конкурсе в Институте Конфуция ДВФУ
Искусство каллиграфии на конкурсе в Институте Конфуция ДВФУ - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Искусство каллиграфии на конкурсе в Институте Конфуция ДВФУ . Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В Китае надеются на укрепление сотрудничества между российскими и китайскими высшими учебными заведениями, чтобы как можно большее число выпускников понимало специфику обеих стран - России и Китая, заявил заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Пэн Цинхуа.
«
"Надеемся, что высшие учебные заведения (наших - ред.) стран продолжат укреплять сотрудничество в самых разных формах, чтобы подготовить больше людей, которые знают и Россию, и Китай", - сказал Цинхуа на встрече с ректором МГУ Виктором Садовничим, который заявил о готовности расширить университетское партнёрство с Китаем.
По словам парламентария, сотрудничество Пекина с Москвой в области образования активно развивается, а Московский государственный университет играет особую роль в этом процессе.
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КитайРоссияПекинВиктор СадовничийВсекитайское собрание народных представителей
 
 
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