https://ria.ru/20240620/vuzy-1954387931.html
В Китае надеются на укрепление сотрудничества с российскими вузами
В Китае надеются на укрепление сотрудничества с российскими вузами - РИА Новости, 20.06.2024
В Китае надеются на укрепление сотрудничества с российскими вузами
В Китае надеются на укрепление сотрудничества между российскими и китайскими высшими учебными заведениями, чтобы как можно большее число выпускников понимало... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T21:39
2024-06-20T21:39
2024-06-20T21:39
китай
россия
пекин
виктор садовничий
всекитайское собрание народных представителей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98316/59/983165926_0:275:3000:1963_1920x0_80_0_0_8fb2b385115f048534dec0db6483efdc.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В Китае надеются на укрепление сотрудничества между российскими и китайскими высшими учебными заведениями, чтобы как можно большее число выпускников понимало специфику обеих стран - России и Китая, заявил заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Пэн Цинхуа. "Надеемся, что высшие учебные заведения (наших - ред.) стран продолжат укреплять сотрудничество в самых разных формах, чтобы подготовить больше людей, которые знают и Россию, и Китай", - сказал Цинхуа на встрече с ректором МГУ Виктором Садовничим, который заявил о готовности расширить университетское партнёрство с Китаем. По словам парламентария, сотрудничество Пекина с Москвой в области образования активно развивается, а Московский государственный университет играет особую роль в этом процессе.
https://ria.ru/20240519/vuzy-1946964049.html
китай
россия
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98316/59/983165926_158:0:2798:1980_1920x0_80_0_0_07ddb4628868b971cef29e0993bad6e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, пекин, виктор садовничий, всекитайское собрание народных представителей
Китай, Россия, Пекин, Виктор Садовничий, Всекитайское собрание народных представителей
В Китае надеются на укрепление сотрудничества с российскими вузами
В КНР рассчитывают расширить университетское сотрудничество с Россией