https://ria.ru/20240620/vuzy-1954387931.html

В Китае надеются на укрепление сотрудничества с российскими вузами

В Китае надеются на укрепление сотрудничества с российскими вузами - РИА Новости, 20.06.2024

В Китае надеются на укрепление сотрудничества с российскими вузами

В Китае надеются на укрепление сотрудничества между российскими и китайскими высшими учебными заведениями, чтобы как можно большее число выпускников понимало... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T21:39

2024-06-20T21:39

2024-06-20T21:39

китай

россия

пекин

виктор садовничий

всекитайское собрание народных представителей

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В Китае надеются на укрепление сотрудничества между российскими и китайскими высшими учебными заведениями, чтобы как можно большее число выпускников понимало специфику обеих стран - России и Китая, заявил заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Пэн Цинхуа. "Надеемся, что высшие учебные заведения (наших - ред.) стран продолжат укреплять сотрудничество в самых разных формах, чтобы подготовить больше людей, которые знают и Россию, и Китай", - сказал Цинхуа на встрече с ректором МГУ Виктором Садовничим, который заявил о готовности расширить университетское партнёрство с Китаем. По словам парламентария, сотрудничество Пекина с Москвой в области образования активно развивается, а Московский государственный университет играет особую роль в этом процессе.

https://ria.ru/20240519/vuzy-1946964049.html

китай

россия

пекин

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

китай, россия, пекин, виктор садовничий, всекитайское собрание народных представителей