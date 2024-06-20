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Немецкий генерал сделал неожиданное заявление о войсках НАТО на Украине - РИА Новости, 20.06.2024
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16:18 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/voyska-1954295580.html
Немецкий генерал сделал неожиданное заявление о войсках НАТО на Украине
Немецкий генерал сделал неожиданное заявление о войсках НАТО на Украине - РИА Новости, 20.06.2024
Немецкий генерал сделал неожиданное заявление о войсках НАТО на Украине
Североатлантический альянс не станет вводить свои войска на Украину, а ограничится отправкой инструкторов для обучения ВСУ, заявил немецкий генерал в отставке,... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T16:18
2024-06-20T16:18
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Североатлантический альянс не станет вводить свои войска на Украину, а ограничится отправкой инструкторов для обучения ВСУ, заявил немецкий генерал в отставке, бывший советник по военной политике экс-канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche."Возможно, дело до этого дойдет (до отправки иностранных инструкторов на Украину. – Прим. ред.), но точно не более того", — отметил он.Вад подчеркнул, что считает несерьезными разговоры о вводе иностранного контингента, поскольку для осуществления подобной инициативы Европа не обладает должной военной мощью.Союзники Киева уже заявляли о необходимости разрешить ВСУ бить по территории России западными вооружениями. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность размещения контингента на Украине в случае прорыва фронта российскими войсками.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что подобные заявления представителей стран НАТО требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией в мае учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте заявлениями ряда представителей Североатлантического альянса.
https://ria.ru/20240620/otkaz-1954182641.html
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в мире, украина, россия, германия, ангела меркель, эммануэль макрон, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Россия, Германия, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, НАТО
Немецкий генерал сделал неожиданное заявление о войсках НАТО на Украине

Немецкий генерал Вад: НАТО не станет вводить свои войска на Украину

© AP Photo / Virginia MayoСолдаты готовятся к посадке на военно-транспортный самолет
Солдаты готовятся к посадке на военно-транспортный самолет - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Солдаты готовятся к посадке на военно-транспортный самолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Североатлантический альянс не станет вводить свои войска на Украину, а ограничится отправкой инструкторов для обучения ВСУ, заявил немецкий генерал в отставке, бывший советник по военной политике экс-канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche.
"Возможно, дело до этого дойдет (до отправки иностранных инструкторов на Украину. – Прим. ред.), но точно не более того", — отметил он.
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Вад подчеркнул, что считает несерьезными разговоры о вводе иностранного контингента, поскольку для осуществления подобной инициативы Европа не обладает должной военной мощью.
Союзники Киева уже заявляли о необходимости разрешить ВСУ бить по территории России западными вооружениями. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность размещения контингента на Украине в случае прорыва фронта российскими войсками.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что подобные заявления представителей стран НАТО требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией в мае учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте заявлениями ряда представителей Североатлантического альянса.
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В миреУкраинаРоссияГерманияАнгела МеркельЭммануэль МакронДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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