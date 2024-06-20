https://ria.ru/20240620/voronezh-1954137236.html

В Воронежской области объявили отбой режима опасности атаки беспилотников

В Воронежской области объявили отбой режима опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 20.06.2024

В Воронежской области объявили отбой режима опасности атаки беспилотников

Отбой режима опасности атаки БПЛА объявлен в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T05:31

2024-06-20T05:31

2024-06-20T05:34

специальная военная операция на украине

воронежская область

россия

безопасность

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Отбой режима опасности атаки БПЛА объявлен в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.Сообщение об опасности атаки беспилотников в Воронежской области появилось в 2.04 мск."Отбой режима опасности атаки БПЛА в регионе", - написал Гусев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

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воронежская область, россия, безопасность, александр гусев (губернатор)