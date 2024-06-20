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В Воронежской области объявили отбой режима опасности атаки беспилотников
В Воронежской области объявили отбой режима опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 20.06.2024
В Воронежской области объявили отбой режима опасности атаки беспилотников
Отбой режима опасности атаки БПЛА объявлен в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T05:31
2024-06-20T05:31
2024-06-20T05:34
специальная военная операция на украине
воронежская область
россия
безопасность
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Отбой режима опасности атаки БПЛА объявлен в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.Сообщение об опасности атаки беспилотников в Воронежской области появилось в 2.04 мск."Отбой режима опасности атаки БПЛА в регионе", - написал Гусев.
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воронежская область, россия, безопасность, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Россия, Безопасность, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области объявили отбой режима опасности атаки беспилотников
Гусев: в Воронежской области объявили отбой режима опасности атаки беспилотников