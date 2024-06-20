https://ria.ru/20240620/volchansk-1954142628.html

Украинской армии не хватает сил для прорыва под Волчанском, заявил Марочко

Украинской армии не хватает сил для прорыва под Волчанском, заявил Марочко - РИА Новости, 20.06.2024

Украинской армии не хватает сил для прорыва под Волчанском, заявил Марочко

Украинской армии не хватает сил, чтобы прорвать линию обороны России под Волчанском, в некоторых подразделениях двукратная нехватка, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T07:44

2024-06-20T07:44

2024-06-20T07:44

специальная военная операция на украине

россия

волчанск

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 20 июн - РИА Новости. Украинской армии не хватает сил, чтобы прорвать линию обороны России под Волчанском, в некоторых подразделениях двукратная нехватка, рассказал РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "По перехваченному докладу в вышестоящий штаб одного из украинских офицеров, командующего подразделением, в задачи которого входит вытеснение наших подразделений из Волчанка, стало известно, что указанное в БР (боевом распоряжении – ред.) количество сил и средств не соответствует оперативно-тактической обстановке и для успешного выполнения задачи нужно как минимум увеличить цифры вдвое", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Эксперт уточнил, что подобные доклады фиксируются и от других военных, пытающихся замедлить продвижение ВС РФ на этом участке. По оценке российских специалистов, войск у противника на этом направлении достаточно, а все неудачи связаны больше с низкими морально-волевыми качествами военнослужащих вооруженных сил Украины, добавил эксперт.

https://ria.ru/20240620/vsu-1954133233.html

россия

волчанск

луганская народная республика

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россия, волчанск, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф