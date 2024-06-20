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Украинской армии не хватает сил для прорыва под Волчанском, заявил Марочко
Украинской армии не хватает сил для прорыва под Волчанском, заявил Марочко - РИА Новости, 20.06.2024
Украинской армии не хватает сил для прорыва под Волчанском, заявил Марочко
Украинской армии не хватает сил, чтобы прорвать линию обороны России под Волчанском, в некоторых подразделениях двукратная нехватка, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T07:44
2024-06-20T07:44
2024-06-20T07:44
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ЛУГАНСК, 20 июн - РИА Новости. Украинской армии не хватает сил, чтобы прорвать линию обороны России под Волчанском, в некоторых подразделениях двукратная нехватка, рассказал РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "По перехваченному докладу в вышестоящий штаб одного из украинских офицеров, командующего подразделением, в задачи которого входит вытеснение наших подразделений из Волчанка, стало известно, что указанное в БР (боевом распоряжении – ред.) количество сил и средств не соответствует оперативно-тактической обстановке и для успешного выполнения задачи нужно как минимум увеличить цифры вдвое", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Эксперт уточнил, что подобные доклады фиксируются и от других военных, пытающихся замедлить продвижение ВС РФ на этом участке. По оценке российских специалистов, войск у противника на этом направлении достаточно, а все неудачи связаны больше с низкими морально-волевыми качествами военнослужащих вооруженных сил Украины, добавил эксперт.
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россия, волчанск, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Волчанск, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Украинской армии не хватает сил для прорыва под Волчанском, заявил Марочко
Марочко: ВСУ не хватает сил, чтобы прорвать линию обороны России под Волчанском