Рейтинг@Mail.ru
Водосточная сеть Москвы готова к приему осадков на фоне сильного ливня - РИА Новости, 20.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:19 20.06.2024 (обновлено: 15:20 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/vodostok-1954270130.html
Водосточная сеть Москвы готова к приему осадков на фоне сильного ливня
Водосточная сеть Москвы готова к приему осадков на фоне сильного ливня - РИА Новости, 20.06.2024
Водосточная сеть Москвы готова к приему осадков на фоне сильного ливня
Водосточная сеть Москвы готова к приему ливневых осадков на фоне сильного ливня в четверг, сообщается в Telegram-канале "Мосводостока". РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T15:19
2024-06-20T15:20
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
мосводосток
экология в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954268454_0:327:3060:2048_1920x0_80_0_0_dbec95230e57ab738f35ef7817ed5468.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Водосточная сеть Москвы готова к приему ливневых осадков на фоне сильного ливня в четверг, сообщается в Telegram-канале "Мосводостока". "Сегодня в столице ожидается очередной сверхнормативный ливень… Водосточная сеть Москвы готова к приему ливневых осадков", - говорится в сообщении. Отмечается, что к непогоде подготовлены 300 бригад и 290 единиц спецтехники "Мосводостока", осуществляющие дежурство на всей территории города. "Специалисты оснащены всем необходимым оборудованием, и мощной откачивающей техникой для оперативной ликвидации временных скоплений воды", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20240613/dozhd-1952630516.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954268454_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_7e0f2fece21b6026e9881a83fcb543ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, москва, мосводосток, экология в россии
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Мосводосток, Экология в России

Водосточная сеть Москвы готова к приему осадков на фоне сильного ливня

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСильный дождь в Москве
Сильный дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Водосточная сеть Москвы готова к приему ливневых осадков на фоне сильного ливня в четверг, сообщается в Telegram-канале "Мосводостока".
"Сегодня в столице ожидается очередной сверхнормативный ливень… Водосточная сеть Москвы готова к приему ливневых осадков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к непогоде подготовлены 300 бригад и 290 единиц спецтехники "Мосводостока", осуществляющие дежурство на всей территории города.
"Специалисты оснащены всем необходимым оборудованием, и мощной откачивающей техникой для оперативной ликвидации временных скоплений воды", - дополняется в сообщении.
Специалисты Мосводостока ликвидируют последствия ливня в столице
В Москве ликвидируют последствия дождя
13 июня, 16:43
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваМосводостокЭкология в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала