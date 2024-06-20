https://ria.ru/20240620/vodostok-1954270130.html
Водосточная сеть Москвы готова к приему осадков на фоне сильного ливня
Водосточная сеть Москвы готова к приему осадков на фоне сильного ливня - РИА Новости, 20.06.2024
Водосточная сеть Москвы готова к приему осадков на фоне сильного ливня
Водосточная сеть Москвы готова к приему ливневых осадков на фоне сильного ливня в четверг, сообщается в Telegram-канале "Мосводостока". РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T15:19
2024-06-20T15:19
2024-06-20T15:20
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Водосточная сеть Москвы готова к приему ливневых осадков на фоне сильного ливня в четверг, сообщается в Telegram-канале "Мосводостока". "Сегодня в столице ожидается очередной сверхнормативный ливень… Водосточная сеть Москвы готова к приему ливневых осадков", - говорится в сообщении. Отмечается, что к непогоде подготовлены 300 бригад и 290 единиц спецтехники "Мосводостока", осуществляющие дежурство на всей территории города. "Специалисты оснащены всем необходимым оборудованием, и мощной откачивающей техникой для оперативной ликвидации временных скоплений воды", - дополняется в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Мосводосток, Экология в России