https://ria.ru/20240620/vodostok-1954270130.html

Водосточная сеть Москвы готова к приему осадков на фоне сильного ливня

Водосточная сеть Москвы готова к приему осадков на фоне сильного ливня - РИА Новости, 20.06.2024

Водосточная сеть Москвы готова к приему осадков на фоне сильного ливня

Водосточная сеть Москвы готова к приему ливневых осадков на фоне сильного ливня в четверг, сообщается в Telegram-канале "Мосводостока". РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T15:19

2024-06-20T15:19

2024-06-20T15:20

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Водосточная сеть Москвы готова к приему ливневых осадков на фоне сильного ливня в четверг, сообщается в Telegram-канале "Мосводостока". "Сегодня в столице ожидается очередной сверхнормативный ливень… Водосточная сеть Москвы готова к приему ливневых осадков", - говорится в сообщении. Отмечается, что к непогоде подготовлены 300 бригад и 290 единиц спецтехники "Мосводостока", осуществляющие дежурство на всей территории города. "Специалисты оснащены всем необходимым оборудованием, и мощной откачивающей техникой для оперативной ликвидации временных скоплений воды", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20240613/dozhd-1952630516.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, мосводосток, экология в россии