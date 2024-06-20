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Путин завершил визит во Вьетнам - РИА Новости, 20.06.2024
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20:49 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/vizit-1954379046.html
Путин завершил визит во Вьетнам
Путин завершил визит во Вьетнам - РИА Новости, 20.06.2024
Путин завершил визит во Вьетнам
Президент РФ Владимир Путин завершил государственный визит во Вьетнам, глава российского государства в четверг вечером вылетел из аэропорта в Ханое. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T20:49
2024-06-20T20:49
вьетнам
ханой
россия
владимир путин
хо ши мин
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин завершил государственный визит во Вьетнам, глава российского государства в четверг вечером вылетел из аэропорта в Ханое. В ходе государственного визита Путин провел переговоры с высшим руководством Вьетнама, встретился с выпускниками российских вузов, принял участие в церемонии возложения венка к Мемориалу павшим героям в Ханое, посетил Мавзолей основателя вьетнамского государства Хо Ши Мина, а также ответил на вопросы журналистов. Кроме того, по итогам государственного визита было принято совместное заявление двух стран, а также подписаны различные документы о сотрудничестве.
https://ria.ru/20240620/putin-1954246974.html
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вьетнам, ханой, россия, владимир путин, хо ши мин
Вьетнам, Ханой, Россия, Владимир Путин, Хо Ши Мин
Путин завершил визит во Вьетнам

Путин завершил государственный визит во Вьетнам

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам
Государственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Государственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин завершил государственный визит во Вьетнам, глава российского государства в четверг вечером вылетел из аэропорта в Ханое.
В ходе государственного визита Путин провел переговоры с высшим руководством Вьетнама, встретился с выпускниками российских вузов, принял участие в церемонии возложения венка к Мемориалу павшим героям в Ханое, посетил Мавзолей основателя вьетнамского государства Хо Ши Мина, а также ответил на вопросы журналистов.
Кроме того, по итогам государственного визита было принято совместное заявление двух стран, а также подписаны различные документы о сотрудничестве.
Президент России Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии официальной встречи на площади у Президентского дворца в Ханое - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
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