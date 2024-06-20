https://ria.ru/20240620/vizit-1954379046.html
Путин завершил визит во Вьетнам
Путин завершил визит во Вьетнам - РИА Новости, 20.06.2024
Путин завершил визит во Вьетнам
Президент РФ Владимир Путин завершил государственный визит во Вьетнам, глава российского государства в четверг вечером вылетел из аэропорта в Ханое. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T20:49
2024-06-20T20:49
2024-06-20T20:49
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ханой
россия
владимир путин
хо ши мин
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин завершил государственный визит во Вьетнам, глава российского государства в четверг вечером вылетел из аэропорта в Ханое. В ходе государственного визита Путин провел переговоры с высшим руководством Вьетнама, встретился с выпускниками российских вузов, принял участие в церемонии возложения венка к Мемориалу павшим героям в Ханое, посетил Мавзолей основателя вьетнамского государства Хо Ши Мина, а также ответил на вопросы журналистов. Кроме того, по итогам государственного визита было принято совместное заявление двух стран, а также подписаны различные документы о сотрудничестве.
https://ria.ru/20240620/putin-1954246974.html
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вьетнам, ханой, россия, владимир путин, хо ши мин
Вьетнам, Ханой, Россия, Владимир Путин, Хо Ши Мин
Путин завершил визит во Вьетнам
Путин завершил государственный визит во Вьетнам