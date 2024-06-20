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Вьетнам будет выступать за развитие отношений с Россией, заявил президент - РИА Новости, 20.06.2024
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17:53 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/vetnam-1954335839.html
Вьетнам будет выступать за развитие отношений с Россией, заявил президент
Вьетнам будет выступать за развитие отношений с Россией, заявил президент - РИА Новости, 20.06.2024
Вьетнам будет выступать за развитие отношений с Россией, заявил президент
Вьетнам рассматривает Россию в качестве одного из приоритетных партнеров в своей внешней политике и всегда будет выступать за развитие отношений двух стран,... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T17:53
2024-06-20T17:53
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Вьетнам рассматривает Россию в качестве одного из приоритетных партнеров в своей внешней политике и всегда будет выступать за развитие отношений двух стран, заявил президент Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) То Лам на торжественном прием в честь президента России Владимира Путина. То Лам отметил, что во Вьетнаме всегда внимательно следят за развитием России, радуются ее успехам и считают, что РФ преодолеет любые трудности и продолжит подтверждать свою роль в качестве стабильной и успешной страны. Глава вьетнамского государства подтвердил, что во Вьетнаме никогда не забывают и всегда будут помнить ту огромную и искреннюю помощь, которую советский и российский народ самоотверженно оказал Вьетнаму в борьбе за независимость и воссоединение страны в прошлом, а также в процессе обновления, строительства и защиты страны в нынешний период. Подняв бокал, То Лам пожелал успехов президенту России и всем россиянам и процветания российскому государству. Президент РФ поблагодарил вьетнамского коллегу за радушный прием и отметил, что в его пятый визит во Вьетнам страна произвела на него большое впечатление успехами, достигнутыми в своем развитии. Он подтвердил, что Россия "выступает за дальнейшее развитие двустороннего взаимодействия с СРВ по широкому спектру направлений", что будет способствовать укреплению российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства, отношений дружбы и сотрудничества между народами двух государств. Президент РФ пожелал То Ламу и всему вьетнамскому народу здоровья и больших успехов в деле развития страны.
https://ria.ru/20240620/putin-1954270598.html
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россия, вьетнам, то лам, владимир путин, в мире, политика
Россия, Вьетнам, То Лам, Владимир Путин, В мире, Политика
Вьетнам будет выступать за развитие отношений с Россией, заявил президент

Президент Вьетнама: мы всегда будем выступать за развитие отношений с Россией

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на совместном фотографировании в Президентском дворце в Ханое
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на совместном фотографировании в Президентском дворце в Ханое - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на совместном фотографировании в Президентском дворце в Ханое
Читать ria.ru в
ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Вьетнам рассматривает Россию в качестве одного из приоритетных партнеров в своей внешней политике и всегда будет выступать за развитие отношений двух стран, заявил президент Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) То Лам на торжественном прием в честь президента России Владимира Путина.
То Лам отметил, что во Вьетнаме всегда внимательно следят за развитием России, радуются ее успехам и считают, что РФ преодолеет любые трудности и продолжит подтверждать свою роль в качестве стабильной и успешной страны. Глава вьетнамского государства подтвердил, что во Вьетнаме никогда не забывают и всегда будут помнить ту огромную и искреннюю помощь, которую советский и российский народ самоотверженно оказал Вьетнаму в борьбе за независимость и воссоединение страны в прошлом, а также в процессе обновления, строительства и защиты страны в нынешний период. Подняв бокал, То Лам пожелал успехов президенту России и всем россиянам и процветания российскому государству.
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии обмена подписанными документами в Президентском дворце в Ханое - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Путин оценил переговоры с президентом и премьер-министром Вьетнама
Вчера, 15:20
Президент РФ поблагодарил вьетнамского коллегу за радушный прием и отметил, что в его пятый визит во Вьетнам страна произвела на него большое впечатление успехами, достигнутыми в своем развитии. Он подтвердил, что Россия "выступает за дальнейшее развитие двустороннего взаимодействия с СРВ по широкому спектру направлений", что будет способствовать укреплению российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства, отношений дружбы и сотрудничества между народами двух государств.
Президент РФ пожелал То Ламу и всему вьетнамскому народу здоровья и больших успехов в деле развития страны.
Президент РФ Владимир Путин и генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг во время встречи в Центральном комитете Коммунистической партии Вьетнама в Ханое - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Стало известно, чем угощали Путина во время визита во Вьетнам
Вчера, 16:46
 
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