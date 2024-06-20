https://ria.ru/20240620/vetnam-1954335839.html

Вьетнам будет выступать за развитие отношений с Россией, заявил президент

Вьетнам будет выступать за развитие отношений с Россией, заявил президент - РИА Новости, 20.06.2024

Вьетнам будет выступать за развитие отношений с Россией, заявил президент

Вьетнам рассматривает Россию в качестве одного из приоритетных партнеров в своей внешней политике и всегда будет выступать за развитие отношений двух стран,... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T17:53

2024-06-20T17:53

2024-06-20T17:53

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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Вьетнам рассматривает Россию в качестве одного из приоритетных партнеров в своей внешней политике и всегда будет выступать за развитие отношений двух стран, заявил президент Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) То Лам на торжественном прием в честь президента России Владимира Путина. То Лам отметил, что во Вьетнаме всегда внимательно следят за развитием России, радуются ее успехам и считают, что РФ преодолеет любые трудности и продолжит подтверждать свою роль в качестве стабильной и успешной страны. Глава вьетнамского государства подтвердил, что во Вьетнаме никогда не забывают и всегда будут помнить ту огромную и искреннюю помощь, которую советский и российский народ самоотверженно оказал Вьетнаму в борьбе за независимость и воссоединение страны в прошлом, а также в процессе обновления, строительства и защиты страны в нынешний период. Подняв бокал, То Лам пожелал успехов президенту России и всем россиянам и процветания российскому государству. Президент РФ поблагодарил вьетнамского коллегу за радушный прием и отметил, что в его пятый визит во Вьетнам страна произвела на него большое впечатление успехами, достигнутыми в своем развитии. Он подтвердил, что Россия "выступает за дальнейшее развитие двустороннего взаимодействия с СРВ по широкому спектру направлений", что будет способствовать укреплению российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства, отношений дружбы и сотрудничества между народами двух государств. Президент РФ пожелал То Ламу и всему вьетнамскому народу здоровья и больших успехов в деле развития страны.

https://ria.ru/20240620/putin-1954270598.html

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россия, вьетнам, то лам, владимир путин, в мире, политика