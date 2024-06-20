https://ria.ru/20240620/vetnam-1954232539.html

Россия и Вьетнам активизируют работу по инвестиционным проектам

Россия и Вьетнам активизируют работу по инвестиционным проектам - РИА Новости, 20.06.2024

Россия и Вьетнам активизируют работу по инвестиционным проектам

Россия и Вьетнам договорились активизировать деятельность рабочей группы высокого уровня по приоритетным инвестиционным проектам. Совместное заявление РФ и... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T14:03

2024-06-20T14:03

2024-06-20T14:03

экономика

россия

вьетнам

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам договорились активизировать деятельность рабочей группы высокого уровня по приоритетным инвестиционным проектам. Совместное заявление РФ и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации Российско-Вьетнамского Договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля. "Акцентирована востребованность наращивания российских инвестиций во Вьетнам и вьетнамских в Россию, в том числе в области добычи и переработки полезных ископаемых, промышленности, сельского хозяйства, машиностроения, энергетики. В этой связи решено активизировать деятельность Российско-вьетнамской рабочей группы высокого уровня по приоритетным инвестиционным проектам", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240620/vetnam-1954216818.html

россия

вьетнам

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, вьетнам