Россия и Вьетнам активизируют работу по инвестиционным проектам
Россия и Вьетнам договорились активизировать работу по инвестиционным проектам
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам в Президентском дворце в Ханое
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам в Президентском дворце в Ханое
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам договорились активизировать деятельность рабочей группы высокого уровня по приоритетным инвестиционным проектам. Совместное заявление РФ и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации Российско-Вьетнамского Договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля.
"Акцентирована востребованность наращивания российских инвестиций во Вьетнам и вьетнамских в Россию, в том числе в области добычи и переработки полезных ископаемых, промышленности, сельского хозяйства, машиностроения, энергетики. В этой связи решено активизировать деятельность Российско-вьетнамской рабочей группы высокого уровня по приоритетным инвестиционным проектам", - говорится в заявлении.