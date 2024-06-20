Россия и Вьетнам будет укреплять сотрудничество по реагированию на ЧС
Россия и Вьетнам продолжат укреплять сотрудничество по реагированию на ЧС
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк Дети с флагами России и Вьетнама на церемонии официальной встречи президента России на площади перед Президентским дворцом в Ханое
Дети с флагами России и Вьетнама на церемонии официальной встречи президента России на площади перед Президентским дворцом в Ханое
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. РФ и Вьетнам продолжат укреплять сотрудничество по реагированию на ЧС, будут проводить совместные учения и тренировки спасательных служб. Совместное заявление Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля.
"Стороны продолжат укреплять практическое сотрудничество в области реагирования на чрезвычайные ситуации для предупреждения и смягчения их последствий, оказания помощи пострадавшим в условиях бедствий, будут проводить совместные учения и тренировки спасательных служб", - говорится в заявлении.
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