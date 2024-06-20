https://ria.ru/20240620/vetnam-1954231698.html

Россия и Вьетнам будет укреплять сотрудничество по реагированию на ЧС

Россия и Вьетнам будет укреплять сотрудничество по реагированию на ЧС - РИА Новости, 20.06.2024

Россия и Вьетнам будет укреплять сотрудничество по реагированию на ЧС

РФ и Вьетнам продолжат укреплять сотрудничество по реагированию на ЧС, будут проводить совместные учения и тренировки спасательных служб. Совместное заявление... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T14:00

2024-06-20T14:00

2024-06-20T14:00

россия

вьетнам

в мире

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. РФ и Вьетнам продолжат укреплять сотрудничество по реагированию на ЧС, будут проводить совместные учения и тренировки спасательных служб. Совместное заявление Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля. "Стороны продолжат укреплять практическое сотрудничество в области реагирования на чрезвычайные ситуации для предупреждения и смягчения их последствий, оказания помощи пострадавшим в условиях бедствий, будут проводить совместные учения и тренировки спасательных служб", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20231109/ucheniya-1908302131.html

россия

вьетнам

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вьетнам, в мире