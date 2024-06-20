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Россия и Вьетнам будет укреплять сотрудничество по реагированию на ЧС - РИА Новости, 20.06.2024
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Россия и Вьетнам будет укреплять сотрудничество по реагированию на ЧС
Россия и Вьетнам будет укреплять сотрудничество по реагированию на ЧС - РИА Новости, 20.06.2024
Россия и Вьетнам будет укреплять сотрудничество по реагированию на ЧС
РФ и Вьетнам продолжат укреплять сотрудничество по реагированию на ЧС, будут проводить совместные учения и тренировки спасательных служб. Совместное заявление... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T14:00
2024-06-20T14:00
россия
вьетнам
в мире
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. РФ и Вьетнам продолжат укреплять сотрудничество по реагированию на ЧС, будут проводить совместные учения и тренировки спасательных служб. Совместное заявление Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля. "Стороны продолжат укреплять практическое сотрудничество в области реагирования на чрезвычайные ситуации для предупреждения и смягчения их последствий, оказания помощи пострадавшим в условиях бедствий, будут проводить совместные учения и тренировки спасательных служб", - говорится в заявлении.
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россия, вьетнам, в мире
Россия, Вьетнам, В мире
Россия и Вьетнам будет укреплять сотрудничество по реагированию на ЧС

Россия и Вьетнам продолжат укреплять сотрудничество по реагированию на ЧС

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк Дети с флагами России и Вьетнама на церемонии официальной встречи президента России на площади перед Президентским дворцом в Ханое
 Дети с флагами России и Вьетнама на церемонии официальной встречи президента России на площади перед Президентским дворцом в Ханое - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дети с флагами России и Вьетнама на церемонии официальной встречи президента России на площади перед Президентским дворцом в Ханое
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. РФ и Вьетнам продолжат укреплять сотрудничество по реагированию на ЧС, будут проводить совместные учения и тренировки спасательных служб. Совместное заявление Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля.
"Стороны продолжат укреплять практическое сотрудничество в области реагирования на чрезвычайные ситуации для предупреждения и смягчения их последствий, оказания помощи пострадавшим в условиях бедствий, будут проводить совместные учения и тренировки спасательных служб", - говорится в заявлении.
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