https://ria.ru/20240620/vetnam-1954228647.html

Россия и Вьетнам продолжат сотрудничество в борьбе с терроризмом

Россия и Вьетнам продолжат сотрудничество в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 20.06.2024

Россия и Вьетнам продолжат сотрудничество в борьбе с терроризмом

Россия и Вьетнам продолжат развивать сотрудничество в борьбе с международным терроризмом и его финансированием, говорится в опубликованном на сайте Кремля... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T13:53

2024-06-20T13:53

2024-06-20T13:53

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам продолжат развивать сотрудничество в борьбе с международным терроризмом и его финансированием, говорится в опубликованном на сайте Кремля совместном заявлении РФ и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений "Россия и Вьетнам продолжат развивать сотрудничество в борьбе с международным терроризмом и его финансированием с учетом центральной координирующей роли ООН и на основе строгого соблюдения норм и принципов международного права, а также содействовать упрочению определяющей роли государств и их компетентных органов в этой сфере", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240620/putin-1954181340.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вьетнам, оон, в мире