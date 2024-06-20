Россия и Вьетнам продолжат сотрудничество в борьбе с терроризмом
Россия и Вьетнам продолжат сотрудничество в борьбе с международным терроризмом
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии обмена подписанными документами в Президентском дворце в Ханое
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии обмена подписанными документами в Президентском дворце в Ханое
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам продолжат развивать сотрудничество в борьбе с международным терроризмом и его финансированием, говорится в опубликованном на сайте Кремля совместном заявлении РФ и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений
"Россия и Вьетнам продолжат развивать сотрудничество в борьбе с международным терроризмом и его финансированием с учетом центральной координирующей роли ООН и на основе строгого соблюдения норм и принципов международного права, а также содействовать упрочению определяющей роли государств и их компетентных органов в этой сфере", - говорится в заявлении.