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Россия и Вьетнам намерены расширять сотрудничество в сфере туризма - РИА Новости, 20.06.2024
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Туризм
 
13:50 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/vetnam-1954227190.html
Россия и Вьетнам намерены расширять сотрудничество в сфере туризма
Россия и Вьетнам намерены расширять сотрудничество в сфере туризма - РИА Новости, 20.06.2024
Россия и Вьетнам намерены расширять сотрудничество в сфере туризма
Россия и Вьетнам удовлетворены устойчивым ростом количества российских туристов и намерены расширять сотрудничество в сфере туризма, говорится в опубликованном... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T13:50
2024-06-20T13:50
туризм
вьетнам
россия
туризм
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам удовлетворены устойчивым ростом количества российских туристов и намерены расширять сотрудничество в сфере туризма, говорится в опубликованном на сайте Кремля совместном заявлении РФ и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений. "Россия и Вьетнам с удовлетворением констатировали устойчивый рост числа прибывающих во Вьетнам российских туристов и высказались за дальнейшее расширение сотрудничества в сфере туризма, в том числе за счет увеличения числа прямых регулярных и чартерных авиарейсов между двумя странами и упрощения условий для взаимных поездок граждан", - говорится в заявлении.
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вьетнам, россия, туризм, в мире
Туризм, Вьетнам, Россия, Туризм, В мире
Россия и Вьетнам намерены расширять сотрудничество в сфере туризма

Россия и Вьетнам удовлетворены устойчивым ростом количества российских туристов

© iStock.com / SPmemoryВид на город Сапа на севере Вьетнама в провинции Лаокай
Вид на город Сапа на севере Вьетнама в провинции Лаокай - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© iStock.com / SPmemory
Вид на город Сапа на севере Вьетнама в провинции Лаокай. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам удовлетворены устойчивым ростом количества российских туристов и намерены расширять сотрудничество в сфере туризма, говорится в опубликованном на сайте Кремля совместном заявлении РФ и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений.
"Россия и Вьетнам с удовлетворением констатировали устойчивый рост числа прибывающих во Вьетнам российских туристов и высказались за дальнейшее расширение сотрудничества в сфере туризма, в том числе за счет увеличения числа прямых регулярных и чартерных авиарейсов между двумя странами и упрощения условий для взаимных поездок граждан", - говорится в заявлении.
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