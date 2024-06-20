https://ria.ru/20240620/vetnam-1954227056.html
Россия и Вьетнам договорились ускорить строительство Центра ядерной науки
Россия и Вьетнам договорились ускорить строительство Центра ядерной науки - РИА Новости, 20.06.2024
Россия и Вьетнам договорились ускорить строительство Центра ядерной науки
Россия и Вьетнам договорились ускорить реализацию проекта строительства во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологий. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T13:50
2024-06-20T13:50
2024-06-20T13:50
вьетнам
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954201472_0:270:3072:1997_1920x0_80_0_0_01f0ec839045a709d1208b972a4a7495.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам договорились ускорить реализацию проекта строительства во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологий. Совместное заявление Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля. "Учитывая большой потенциал взаимодействия в сфере мирного использования атомной энергии, решено ускорить реализацию проекта строительства во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологий", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240620/vetnam-1954146185.html
вьетнам
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954201472_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_611dcae6888d56c1f8359aa40ea8f628.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вьетнам, россия
Россия и Вьетнам договорились ускорить строительство Центра ядерной науки
Россия и Вьетнам решили ускорить строительство Центра ядерной науки и технологий
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам договорились ускорить реализацию проекта строительства во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологий.
Совместное заявление Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля.
"Учитывая большой потенциал взаимодействия в сфере мирного использования атомной энергии, решено ускорить реализацию проекта строительства во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологий", - говорится в заявлении.