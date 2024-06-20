https://ria.ru/20240620/vetnam-1954227056.html

Россия и Вьетнам договорились ускорить строительство Центра ядерной науки

Россия и Вьетнам договорились ускорить строительство Центра ядерной науки - РИА Новости, 20.06.2024

Россия и Вьетнам договорились ускорить строительство Центра ядерной науки

Россия и Вьетнам договорились ускорить реализацию проекта строительства во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологий. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T13:50

2024-06-20T13:50

2024-06-20T13:50

вьетнам

россия

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам договорились ускорить реализацию проекта строительства во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологий. Совместное заявление Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля. "Учитывая большой потенциал взаимодействия в сфере мирного использования атомной энергии, решено ускорить реализацию проекта строительства во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологий", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240620/vetnam-1954146185.html

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вьетнам, россия