https://ria.ru/20240620/vetnam-1954226158.html

Россия и Вьетнам выступили за развитие сотрудничества

Россия и Вьетнам выступили за развитие сотрудничества - РИА Новости, 20.06.2024

Россия и Вьетнам выступили за развитие сотрудничества

РФ и Вьетнам выступают за скорейшее согласование и начало реализации плана развития российско-вьетнамского сотрудничества до 2030 года. Совместное заявление РФ... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T13:46

2024-06-20T13:46

2024-06-20T13:49

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вьетнам

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. РФ и Вьетнам выступают за скорейшее согласование и начало реализации плана развития российско-вьетнамского сотрудничества до 2030 года. Совместное заявление РФ и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации Российско-Вьетнамского Договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля. "Стороны выступают за скорейшее согласование и начало реализации Комплексного плана развития российско-вьетнамского сотрудничества до 2030 года, предусматривающего принятие "дорожных карт" по кооперации в различных областях", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240620/vetnam-1954219368.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вьетнам, в мире