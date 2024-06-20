https://ria.ru/20240620/vetnam-1954226158.html
Россия и Вьетнам выступили за развитие сотрудничества
Россия и Вьетнам выступили за развитие сотрудничества - РИА Новости, 20.06.2024
Россия и Вьетнам выступили за развитие сотрудничества
РФ и Вьетнам выступают за скорейшее согласование и начало реализации плана развития российско-вьетнамского сотрудничества до 2030 года. Совместное заявление РФ... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T13:46
2024-06-20T13:46
2024-06-20T13:49
россия
вьетнам
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954202614_0:319:3073:2048_1920x0_80_0_0_90fdb946a559f3246eea8c55cee1f094.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. РФ и Вьетнам выступают за скорейшее согласование и начало реализации плана развития российско-вьетнамского сотрудничества до 2030 года. Совместное заявление РФ и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации Российско-Вьетнамского Договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля. "Стороны выступают за скорейшее согласование и начало реализации Комплексного плана развития российско-вьетнамского сотрудничества до 2030 года, предусматривающего принятие "дорожных карт" по кооперации в различных областях", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240620/vetnam-1954219368.html
россия
вьетнам
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954202614_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_b23c398a84173f2a0a280b4c7779a0e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вьетнам, в мире
Россия и Вьетнам выступили за развитие сотрудничества
Россия и Вьетнам выступили за скорейшую реализацию плана развития сотрудничества
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости.
РФ и Вьетнам выступают за скорейшее согласование и начало реализации плана развития российско-вьетнамского сотрудничества до 2030 года. Совместное заявление РФ и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации Российско-Вьетнамского Договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля
.
"Стороны выступают за скорейшее согласование и начало реализации Комплексного плана развития российско-вьетнамского сотрудничества до 2030 года, предусматривающего принятие "дорожных карт" по кооперации в различных областях", - говорится в заявлении.