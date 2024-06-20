https://ria.ru/20240620/vetnam-1954225128.html

Россия и Вьетнам обеспокоены политизацией деятельности ОЗХО

Россия и Вьетнам обеспокоены политизацией деятельности ОЗХО - РИА Новости, 20.06.2024

Россия и Вьетнам обеспокоены политизацией деятельности ОЗХО

Россия и Вьетнам обеспокоены политизацией деятельности Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Совместное заявление Российской Федерации и... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T13:44

2024-06-20T13:44

2024-06-20T13:44

в мире

вьетнам

организация по запрещению химического оружия

россия

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам обеспокоены политизацией деятельности Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Совместное заявление Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля. "Россия и Вьетнам привержены цели построения мира, свободного от химического оружия, и глубоко обеспокоены политизацией деятельности Организации по запрещению химического оружия", - говорится в тексте заявления.

https://ria.ru/20240528/ozkho-1948918152.html

вьетнам

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вьетнам, организация по запрещению химического оружия, россия