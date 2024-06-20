Россия и Вьетнам обеспокоены политизацией деятельности ОЗХО
Россия и Вьетнам подтвердили желание построения мира, свободного от химоружия
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг во время встречи в Центральном комитете Коммунистической партии Вьетнама в Ханое
Президент РФ Владимир Путин и генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг во время встречи в Центральном комитете Коммунистической партии Вьетнама в Ханое
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам обеспокоены политизацией деятельности Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Совместное заявление Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля.
"Россия и Вьетнам привержены цели построения мира, свободного от химического оружия, и глубоко обеспокоены политизацией деятельности Организации по запрещению химического оружия", - говорится в тексте заявления.