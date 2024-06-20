Россия и Вьетнам будут развивать сотрудничество в области здравоохранения
Россия и Вьетнам будут сотрудничать в сфере подготовки медицинских кадров
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии обмена подписанными документами в Президентском дворце в Ханое
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии обмена подписанными документами в Президентском дворце в Ханое
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам будут развивать сотрудничество в области здравоохранения, включая передачу технологий. Совместное заявление Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля.
"Россия и Вьетнам будут последовательно продвигать многоплановое сотрудничество в области здравоохранения, включая передачу технологий и подготовку высококвалифицированных медицинских кадров", - говорится в тексте заявления.