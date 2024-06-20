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Россия и Вьетнам будут развивать сотрудничество в области здравоохранения - РИА Новости, 20.06.2024
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13:44 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/vetnam-1954224996.html
Россия и Вьетнам будут развивать сотрудничество в области здравоохранения
Россия и Вьетнам будут развивать сотрудничество в области здравоохранения - РИА Новости, 20.06.2024
Россия и Вьетнам будут развивать сотрудничество в области здравоохранения
Россия и Вьетнам будут развивать сотрудничество в области здравоохранения, включая передачу технологий. Совместное заявление Российской Федерации и... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T13:44
2024-06-20T13:44
вьетнам
россия
в мире
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам будут развивать сотрудничество в области здравоохранения, включая передачу технологий. Совместное заявление Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля. "Россия и Вьетнам будут последовательно продвигать многоплановое сотрудничество в области здравоохранения, включая передачу технологий и подготовку высококвалифицированных медицинских кадров", - говорится в тексте заявления.
https://ria.ru/20240620/vetnam-1954146185.html
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вьетнам, россия, в мире
Вьетнам, Россия, В мире
Россия и Вьетнам будут развивать сотрудничество в области здравоохранения

Россия и Вьетнам будут сотрудничать в сфере подготовки медицинских кадров

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии обмена подписанными документами в Президентском дворце в Ханое
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии обмена подписанными документами в Президентском дворце в Ханое - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии обмена подписанными документами в Президентском дворце в Ханое
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам будут развивать сотрудничество в области здравоохранения, включая передачу технологий. Совместное заявление Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля.
"Россия и Вьетнам будут последовательно продвигать многоплановое сотрудничество в области здравоохранения, включая передачу технологий и подготовку высококвалифицированных медицинских кадров", - говорится в тексте заявления.
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