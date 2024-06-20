https://ria.ru/20240620/vetnam-1954224399.html
Россия и Вьетнам рассматривают создание новых объектов электрогенерации
Россия и Вьетнам рассматривают создание новых объектов электрогенерации - РИА Новости, 20.06.2024
Россия и Вьетнам рассматривают создание новых объектов электрогенерации
Россия и Вьетнам считают перспективным направлением реализацию проектов по созданию новых и модернизации построенных объектов электрогенерации. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T13:41
2024-06-20T13:41
2024-06-20T13:41
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вьетнам
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам считают перспективным направлением реализацию проектов по созданию новых и модернизации построенных объектов электрогенерации. Совместное заявление РФ и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского Договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля. "Перспективным направлением является совместная реализация проектов по созданию новых и модернизации построенных объектов электрогенерации", - говорится в тексте заявления.
https://ria.ru/20240620/vetnam-1954216818.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вьетнам
Россия и Вьетнам рассматривают создание новых объектов электрогенерации
Россия и Вьетнам считают перспективным создание новых объектов электрогенерации
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам считают перспективным направлением реализацию проектов по созданию новых и модернизации построенных объектов электрогенерации.
Совместное заявление РФ и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского Договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля.
"Перспективным направлением является совместная реализация проектов по созданию новых и модернизации построенных объектов электрогенерации", - говорится в тексте заявления.