https://ria.ru/20240620/vetnam-1954224399.html

Россия и Вьетнам рассматривают создание новых объектов электрогенерации

Россия и Вьетнам рассматривают создание новых объектов электрогенерации - РИА Новости, 20.06.2024

Россия и Вьетнам рассматривают создание новых объектов электрогенерации

Россия и Вьетнам считают перспективным направлением реализацию проектов по созданию новых и модернизации построенных объектов электрогенерации. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T13:41

2024-06-20T13:41

2024-06-20T13:41

россия

вьетнам

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам считают перспективным направлением реализацию проектов по созданию новых и модернизации построенных объектов электрогенерации. Совместное заявление РФ и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского Договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля. "Перспективным направлением является совместная реализация проектов по созданию новых и модернизации построенных объектов электрогенерации", - говорится в тексте заявления.

https://ria.ru/20240620/vetnam-1954216818.html

россия

вьетнам

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россия, вьетнам