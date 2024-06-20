https://ria.ru/20240620/vetnam-1954224013.html

Россия и Вьетнам обеспокоены угрозой гонки вооружений в космосе

Россия и Вьетнам обеспокоены угрозой гонки вооружений в космосе - РИА Новости, 20.06.2024

Россия и Вьетнам обеспокоены угрозой гонки вооружений в космосе

Россия и Вьетнам обеспокоены угрозой гонки вооружений в космосе, подчеркивают необходимость использования космического пространства исключительно в мирных... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T13:39

2024-06-20T13:39

2024-06-20T13:39

россия

вьетнам

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам обеспокоены угрозой гонки вооружений в космосе, подчеркивают необходимость использования космического пространства исключительно в мирных целях, против применения силы или угрозы силой в космосе, а также продвижения инициатив и обязательств по неразмещению первыми оружия в космосе. Совместное заявление Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского Договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля. "Оба государства выражают обеспокоенность угрозой гонки вооружений в космическом пространстве, подчеркивают необходимость использования космического пространства исключительно в мирных целях, выступают за скорейшее проведение переговоров по Договору о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, против применения силы или угрозы силой в космосе, а также продвижение инициатив и обязательств по неразмещению первыми оружия в космосе", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240620/putin-1954195334.html

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