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Россия высоко оценила позицию Вьетнама по Украине - РИА Новости, 20.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:37 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/vetnam-1954223265.html
Россия высоко оценила позицию Вьетнама по Украине
Россия высоко оценила позицию Вьетнама по Украине - РИА Новости, 20.06.2024
Россия высоко оценила позицию Вьетнама по Украине
Россия высоко ценит взвешенную и объективную позицию Вьетнама по украинскому кризису. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T13:37
2024-06-20T13:37
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вьетнам
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия высоко ценит взвешенную и объективную позицию Вьетнама по украинскому кризису. Совместное заявление Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля. "Россия высоко ценит взвешенную и объективную позицию Вьетнама по украинскому кризису, в соответствии с которой споры и разногласия необходимо урегулировать мирными средствами согласно международному праву и принципам Устава ООН с учетом законных интересов вовлеченных сторон во имя мира, стабильности и развития в регионе и в мире", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240620/vetnam-1954141529.html
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в мире, россия, украина, вьетнам
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вьетнам
Россия высоко оценила позицию Вьетнама по Украине

Россия высоко оценила взвешенную и объективную позицию Вьетнама по Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии обмена подписанными документами в Президентском дворце в Ханое
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии обмена подписанными документами в Президентском дворце в Ханое - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии обмена подписанными документами в Президентском дворце в Ханое
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия высоко ценит взвешенную и объективную позицию Вьетнама по украинскому кризису.
Совместное заявление Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля.
"Россия высоко ценит взвешенную и объективную позицию Вьетнама по украинскому кризису, в соответствии с которой споры и разногласия необходимо урегулировать мирными средствами согласно международному праву и принципам Устава ООН с учетом законных интересов вовлеченных сторон во имя мира, стабильности и развития в регионе и в мире", - говорится в заявлении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
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