https://ria.ru/20240620/vetnam-1954223265.html

Россия высоко оценила позицию Вьетнама по Украине

Россия высоко оценила позицию Вьетнама по Украине - РИА Новости, 20.06.2024

Россия высоко оценила позицию Вьетнама по Украине

Россия высоко ценит взвешенную и объективную позицию Вьетнама по украинскому кризису. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T13:37

2024-06-20T13:37

2024-06-20T13:37

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

вьетнам

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия высоко ценит взвешенную и объективную позицию Вьетнама по украинскому кризису. Совместное заявление Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля. "Россия высоко ценит взвешенную и объективную позицию Вьетнама по украинскому кризису, в соответствии с которой споры и разногласия необходимо урегулировать мирными средствами согласно международному праву и принципам Устава ООН с учетом законных интересов вовлеченных сторон во имя мира, стабильности и развития в регионе и в мире", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240620/vetnam-1954141529.html

россия

украина

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Кирилл Волков

в мире, россия, украина, вьетнам