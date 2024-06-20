Россия высоко оценила позицию Вьетнама по Украине
Россия высоко оценила взвешенную и объективную позицию Вьетнама по Украине
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии обмена подписанными документами в Президентском дворце в Ханое
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии обмена подписанными документами в Президентском дворце в Ханое
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия высоко ценит взвешенную и объективную позицию Вьетнама по украинскому кризису.
Совместное заявление Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля.
"Россия высоко ценит взвешенную и объективную позицию Вьетнама по украинскому кризису, в соответствии с которой споры и разногласия необходимо урегулировать мирными средствами согласно международному праву и принципам Устава ООН с учетом законных интересов вовлеченных сторон во имя мира, стабильности и развития в регионе и в мире", - говорится в заявлении.