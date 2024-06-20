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Путин посетил Мавзолей Хо Ши Мина в Ханое - РИА Новости, 20.06.2024
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13:31 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/vetnam-1954221164.html
Путин посетил Мавзолей Хо Ши Мина в Ханое
Путин посетил Мавзолей Хо Ши Мина в Ханое - РИА Новости, 20.06.2024
Путин посетил Мавзолей Хо Ши Мина в Ханое
В рамках государственного визита во Вьетнам президент РФ Владимир Путин посетил в четверг в Ханое Мавзолей основателя вьетнамского государства Хо Ши Мина, перед РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T13:31
2024-06-20T13:31
вьетнам
россия
владимир путин
хо ши мин
в мире
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ХАНОЙ, 20 июн – РИА Новости. В рамках государственного визита во Вьетнам президент РФ Владимир Путин посетил в четверг в Ханое Мавзолей основателя вьетнамского государства Хо Ши Мина, перед посещением президент России возложил к Мавзолею венки, передает корреспондент РИА Новости с места события. Мавзолей Хо Ши Мина находится на центральной площади Ханоя - Бадинь. Он спроектирован и построен при содействии советских специалистов в 1975 году. При входе в Мавзолей на мраморной плите выбита фраза Хо Ши Мина: "Нет ничего дороже независимости и свободы". Для Путина эта поездка во Вьетнам пятая по счету, ранее он посещал азиатское государство в 2001, 2006, 2013 и 2017 годах. Ранее в четверг президент Путин встретился с президентом Вьетнама То Ламом, затем состоялись двусторонние переговоры и обмен подписанными документами, переговоры с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем в формате рабочего завтрака, беседа генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. Далее у Путина состоится беседа с председателем Национального собрания Социалистической республики Вьетнам. Важным пунктом программы визита российского лидера в Ханой станет его встреча с выпускниками советских и российских вузов. Завершится день торжественным приемом в честь главы российского государства.
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вьетнам, россия, владимир путин, хо ши мин, в мире
Вьетнам, Россия, Владимир Путин, Хо Ши Мин, В мире
Путин посетил Мавзолей Хо Ши Мина в Ханое

Путин возложил венки к Мавзолею Хо Ши Мина в Ханое

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАвтомобиль кортежа президента РФ Владимира Путина у канцелярии Правительства Социалистической Республики Вьетнам в Ханое
Автомобиль кортежа президента РФ Владимира Путина у канцелярии Правительства Социалистической Республики Вьетнам в Ханое - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Автомобиль кортежа президента РФ Владимира Путина у канцелярии Правительства Социалистической Республики Вьетнам в Ханое
Читать ria.ru в
ХАНОЙ, 20 июн – РИА Новости. В рамках государственного визита во Вьетнам президент РФ Владимир Путин посетил в четверг в Ханое Мавзолей основателя вьетнамского государства Хо Ши Мина, перед посещением президент России возложил к Мавзолею венки, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Мавзолей Хо Ши Мина находится на центральной площади Ханоя - Бадинь. Он спроектирован и построен при содействии советских специалистов в 1975 году. При входе в Мавзолей на мраморной плите выбита фраза Хо Ши Мина: "Нет ничего дороже независимости и свободы".
Для Путина эта поездка во Вьетнам пятая по счету, ранее он посещал азиатское государство в 2001, 2006, 2013 и 2017 годах. Ранее в четверг президент Путин встретился с президентом Вьетнама То Ламом, затем состоялись двусторонние переговоры и обмен подписанными документами, переговоры с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем в формате рабочего завтрака, беседа генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. Далее у Путина состоится беседа с председателем Национального собрания Социалистической республики Вьетнам. Важным пунктом программы визита российского лидера в Ханой станет его встреча с выпускниками советских и российских вузов. Завершится день торжественным приемом в честь главы российского государства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
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ВьетнамРоссияВладимир ПутинХо Ши МинВ мире
 
 
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