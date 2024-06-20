https://ria.ru/20240620/vetnam-1954221164.html

Путин посетил Мавзолей Хо Ши Мина в Ханое

Путин посетил Мавзолей Хо Ши Мина в Ханое - РИА Новости, 20.06.2024

Путин посетил Мавзолей Хо Ши Мина в Ханое

В рамках государственного визита во Вьетнам президент РФ Владимир Путин посетил в четверг в Ханое Мавзолей основателя вьетнамского государства Хо Ши Мина, перед РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T13:31

2024-06-20T13:31

2024-06-20T13:31

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ХАНОЙ, 20 июн – РИА Новости. В рамках государственного визита во Вьетнам президент РФ Владимир Путин посетил в четверг в Ханое Мавзолей основателя вьетнамского государства Хо Ши Мина, перед посещением президент России возложил к Мавзолею венки, передает корреспондент РИА Новости с места события. Мавзолей Хо Ши Мина находится на центральной площади Ханоя - Бадинь. Он спроектирован и построен при содействии советских специалистов в 1975 году. При входе в Мавзолей на мраморной плите выбита фраза Хо Ши Мина: "Нет ничего дороже независимости и свободы". Для Путина эта поездка во Вьетнам пятая по счету, ранее он посещал азиатское государство в 2001, 2006, 2013 и 2017 годах. Ранее в четверг президент Путин встретился с президентом Вьетнама То Ламом, затем состоялись двусторонние переговоры и обмен подписанными документами, переговоры с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем в формате рабочего завтрака, беседа генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. Далее у Путина состоится беседа с председателем Национального собрания Социалистической республики Вьетнам. Важным пунктом программы визита российского лидера в Ханой станет его встреча с выпускниками советских и российских вузов. Завершится день торжественным приемом в честь главы российского государства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вьетнам, россия, владимир путин, хо ши мин, в мире