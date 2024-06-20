https://ria.ru/20240620/vetnam-1954220205.html

Россия и Вьетнам продолжат отстаивать незыблемость итогов Второй мировой

Россия и Вьетнам продолжат отстаивать незыблемость итогов Второй мировой - РИА Новости, 20.06.2024

Россия и Вьетнам продолжат отстаивать незыблемость итогов Второй мировой

Россия и Вьетнам продолжат отстаивать незыблемость итогов Второй мировой войны, противостоять попыткам их отрицания и искажения. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T13:28

2024-06-20T13:28

2024-06-20T13:49

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам продолжат отстаивать незыблемость итогов Второй мировой войны, противостоять попыткам их отрицания и искажения. Совместное заявление РФ и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля. "Оба государства продолжат твердо отстаивать незыблемость закрепленных в Уставе ООН итогов Второй мировой войны, а также противостоять попыткам отрицания, искажения и фальсификации истории Второй мировой войны", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240620/vetnam-1954209716.html

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