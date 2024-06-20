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Россия и Вьетнам продолжат отстаивать незыблемость итогов Второй мировой - РИА Новости, 20.06.2024
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13:28 20.06.2024 (обновлено: 13:49 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/vetnam-1954220205.html
Россия и Вьетнам продолжат отстаивать незыблемость итогов Второй мировой
Россия и Вьетнам продолжат отстаивать незыблемость итогов Второй мировой - РИА Новости, 20.06.2024
Россия и Вьетнам продолжат отстаивать незыблемость итогов Второй мировой
Россия и Вьетнам продолжат отстаивать незыблемость итогов Второй мировой войны, противостоять попыткам их отрицания и искажения. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T13:28
2024-06-20T13:49
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вьетнам
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам продолжат отстаивать незыблемость итогов Второй мировой войны, противостоять попыткам их отрицания и искажения. Совместное заявление РФ и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля. "Оба государства продолжат твердо отстаивать незыблемость закрепленных в Уставе ООН итогов Второй мировой войны, а также противостоять попыткам отрицания, искажения и фальсификации истории Второй мировой войны", - говорится в заявлении.
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россия, вьетнам, оон
Россия, Вьетнам, ООН
Россия и Вьетнам продолжат отстаивать незыблемость итогов Второй мировой

Россия и Вьетнам продолжат противостоять искажению итогов Второй мировой войны

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на церемонии возложения венка к Мемориалу павшим героям в Ханое
Президент России Владимир Путин на церемонии возложения венка к Мемориалу павшим героям в Ханое - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин на церемонии возложения венка к Мемориалу павшим героям в Ханое
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам продолжат отстаивать незыблемость итогов Второй мировой войны, противостоять попыткам их отрицания и искажения.
Совместное заявление РФ и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля.
"Оба государства продолжат твердо отстаивать незыблемость закрепленных в Уставе ООН итогов Второй мировой войны, а также противостоять попыткам отрицания, искажения и фальсификации истории Второй мировой войны", - говорится в заявлении.
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