https://ria.ru/20240620/vetnam-1954219255.html

Россия и Вьетнам углубят взаимодействие в информационной безопасности

Россия и Вьетнам углубят взаимодействие в информационной безопасности - РИА Новости, 20.06.2024

Россия и Вьетнам углубят взаимодействие в информационной безопасности

Россия и Вьетнам договорились об углублении комплексного взаимодействия в сфере международной информационной безопасности. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T13:25

2024-06-20T13:25

2024-06-20T13:25

россия

вьетнам

в мире

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам договорились об углублении комплексного взаимодействия в сфере международной информационной безопасности. Совместное заявление РФ и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации Российско-Вьетнамского Договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля. "Договорились об углублении комплексного взаимодействия в сфере международной информационной безопасности в соответствии с международным правом и двусторонними договорами и соглашениями для предотвращения использования информационно-коммуникационных технологий в целях подрыва (ущемления) суверенитета, нарушения территориальной целостности государств, осуществления в глобальном информационном пространстве иных действий, препятствующих поддержанию международного мира, безопасности и стабильности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240620/vetnam-1954141529.html

россия

вьетнам

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, вьетнам, в мире