https://ria.ru/20240620/vetnam-1954219255.html
Россия и Вьетнам углубят взаимодействие в информационной безопасности
Россия и Вьетнам углубят взаимодействие в информационной безопасности - РИА Новости, 20.06.2024
Россия и Вьетнам углубят взаимодействие в информационной безопасности
Россия и Вьетнам договорились об углублении комплексного взаимодействия в сфере международной информационной безопасности. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T13:25
2024-06-20T13:25
2024-06-20T13:25
россия
вьетнам
в мире
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам договорились об углублении комплексного взаимодействия в сфере международной информационной безопасности. Совместное заявление РФ и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации Российско-Вьетнамского Договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля. "Договорились об углублении комплексного взаимодействия в сфере международной информационной безопасности в соответствии с международным правом и двусторонними договорами и соглашениями для предотвращения использования информационно-коммуникационных технологий в целях подрыва (ущемления) суверенитета, нарушения территориальной целостности государств, осуществления в глобальном информационном пространстве иных действий, препятствующих поддержанию международного мира, безопасности и стабильности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240620/vetnam-1954141529.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вьетнам, в мире
Россия и Вьетнам углубят взаимодействие в информационной безопасности
Россия и Вьетнам углубят сотрудничество в сфере международной инфобезопасности
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам договорились об углублении комплексного взаимодействия в сфере международной информационной безопасности.
Совместное заявление РФ и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации Российско-Вьетнамского Договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля.
"Договорились об углублении комплексного взаимодействия в сфере международной информационной безопасности в соответствии с международным правом и двусторонними договорами и соглашениями для предотвращения использования информационно-коммуникационных технологий в целях подрыва (ущемления) суверенитета, нарушения территориальной целостности государств, осуществления в глобальном информационном пространстве иных действий, препятствующих поддержанию международного мира, безопасности и стабильности", - говорится в сообщении.