https://ria.ru/20240620/vetnam-1954218156.html

Генсек ЦК Компартии Вьетнама отметил большое значение визита Путина

Генсек ЦК Компартии Вьетнама отметил большое значение визита Путина - РИА Новости, 20.06.2024

Генсек ЦК Компартии Вьетнама отметил большое значение визита Путина

Генсек ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг считает, что визит президента Владимира Путина в страну открывает возможность обсудить меры по укреплению... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T13:22

2024-06-20T13:22

2024-06-20T13:30

в мире

вьетнам

россия

владимир путин

нгуен фу чонг

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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Генсек ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг считает, что визит президента Владимира Путина в страну открывает возможность обсудить меры по укреплению стратегического сотрудничества. "Ваш нынешний визит дает очень хорошую возможность для того, что мы можем обсудить. Это дальнейшие меры, и направление дальнейшего укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими двумя странами в интересах двух наших народов ради мира, сотрудничества и развития в регионе и в мире на новом этапе", - заявил он на встрече с российским лидером. Нгуен Фу Чонг отметил, что Путин всегда оказывал особую поддержку вьетнамскому народу и двусторонним отношениям. "Вы лично вместе с нашими руководителями приняли решение установить стратегическое партнерство, а потом также повысили отношения до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства", - напомнил он. "Это ваш пятый визит во Вьетнам... Ваш визит имеет очень важное значение. С тех пор, как мы подписали этот очень важный договор, наши отношения развиваются очень благотворно, они плавно расширяются, укрепляются", - подчеркнул он. Генсек ЦК Компартии поблагодарил Россию и ее народ за бескорыстную помощь и поддержку, которую она оказывает Вьетнаму в его деле борьбы за свою независимость, строительство и защите Родины.

https://ria.ru/20240619/putin-1953806217.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, вьетнам, россия, владимир путин, нгуен фу чонг