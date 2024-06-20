https://ria.ru/20240620/vetnam-1954218156.html
Генсек ЦК Компартии Вьетнама отметил большое значение визита Путина
Генсек ЦК Компартии Вьетнама отметил большое значение визита Путина - РИА Новости, 20.06.2024
Генсек ЦК Компартии Вьетнама отметил большое значение визита Путина
Генсек ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг считает, что визит президента Владимира Путина в страну открывает возможность обсудить меры по укреплению... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T13:22
2024-06-20T13:22
2024-06-20T13:30
в мире
вьетнам
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владимир путин
нгуен фу чонг
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Генсек ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг считает, что визит президента Владимира Путина в страну открывает возможность обсудить меры по укреплению стратегического сотрудничества. "Ваш нынешний визит дает очень хорошую возможность для того, что мы можем обсудить. Это дальнейшие меры, и направление дальнейшего укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими двумя странами в интересах двух наших народов ради мира, сотрудничества и развития в регионе и в мире на новом этапе", - заявил он на встрече с российским лидером. Нгуен Фу Чонг отметил, что Путин всегда оказывал особую поддержку вьетнамскому народу и двусторонним отношениям. "Вы лично вместе с нашими руководителями приняли решение установить стратегическое партнерство, а потом также повысили отношения до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства", - напомнил он. "Это ваш пятый визит во Вьетнам... Ваш визит имеет очень важное значение. С тех пор, как мы подписали этот очень важный договор, наши отношения развиваются очень благотворно, они плавно расширяются, укрепляются", - подчеркнул он. Генсек ЦК Компартии поблагодарил Россию и ее народ за бескорыстную помощь и поддержку, которую она оказывает Вьетнаму в его деле борьбы за свою независимость, строительство и защите Родины.
https://ria.ru/20240619/putin-1953806217.html
https://ria.ru/20240620/vetnam-1954141529.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вьетнам, россия, владимир путин, нгуен фу чонг
В мире, Вьетнам, Россия, Владимир Путин, Нгуен Фу Чонг
Генсек ЦК Компартии Вьетнама отметил большое значение визита Путина
Нгуен Фу Чонг: визит Путина позволяет обсудить укрепление сотрудничества
ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Генсек ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг считает, что визит президента Владимира Путина в страну открывает возможность обсудить меры по укреплению стратегического сотрудничества.
"Ваш нынешний визит дает очень хорошую возможность для того, что мы можем обсудить. Это дальнейшие меры, и направление дальнейшего укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими двумя странами в интересах двух наших народов ради мира, сотрудничества и развития в регионе и в мире на новом этапе", - заявил он на встрече с российским лидером.
Нгуен Фу Чонг отметил, что Путин всегда оказывал особую поддержку вьетнамскому народу и двусторонним отношениям. "Вы лично вместе с нашими руководителями приняли решение установить стратегическое партнерство, а потом также повысили отношения до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства", - напомнил он.
"Это ваш пятый визит во Вьетнам... Ваш визит имеет очень важное значение. С тех пор, как мы подписали этот очень важный договор, наши отношения развиваются очень благотворно, они плавно расширяются, укрепляются", - подчеркнул он.
Генсек ЦК Компартии поблагодарил Россию
и ее народ за бескорыстную помощь и поддержку, которую она оказывает Вьетнаму в его деле борьбы за свою независимость, строительство и защите Родины.