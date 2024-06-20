https://ria.ru/20240620/vetnam-1954217528.html

Россия и Вьетнам сделали заявление об отношениях между государствами

Россия и Вьетнам сделали заявление об отношениях между государствами - РИА Новости, 20.06.2024

Россия и Вьетнам сделали заявление об отношениях между государствами

Отношения России и Вьетнама не подвержены геополитической конъюнктуре и направлены на укрепление мира, стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T13:21

2024-06-20T13:21

2024-06-20T13:49

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Отношения России и Вьетнама не подвержены геополитической конъюнктуре и направлены на укрепление мира, стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире, следует из совместного заявления Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам.Совместное заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля."Двусторонние связи не подвержены геополитической конъюнктуре и направлены на укрепление мира, стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240620/vetnam-1954217113.html

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россия, вьетнам, в мире, политика