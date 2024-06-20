https://ria.ru/20240620/vetnam-1954217528.html
Россия и Вьетнам сделали заявление об отношениях между государствами
Россия и Вьетнам сделали заявление об отношениях между государствами - РИА Новости, 20.06.2024
Россия и Вьетнам сделали заявление об отношениях между государствами
Отношения России и Вьетнама не подвержены геополитической конъюнктуре и направлены на укрепление мира, стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T13:21
2024-06-20T13:21
2024-06-20T13:49
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Отношения России и Вьетнама не подвержены геополитической конъюнктуре и направлены на укрепление мира, стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире, следует из совместного заявления Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам.Совместное заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля."Двусторонние связи не подвержены геополитической конъюнктуре и направлены на укрепление мира, стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире", - говорится в заявлении.
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россия, вьетнам, в мире, политика
Россия, Вьетнам, В мире, Политика
Россия и Вьетнам сделали заявление об отношениях между государствами
РФ и Вьетнам заявили о направленности межгосударственных отношений на мира в АТР