https://ria.ru/20240620/vetnam-1954217113.html

Вьетнам выразил поддержку России в борьбе с терроризмом и экстремизмом

Вьетнам выразил поддержку России в борьбе с терроризмом и экстремизмом - РИА Новости, 20.06.2024

Вьетнам выразил поддержку России в борьбе с терроризмом и экстремизмом

Вьетнам выражает полную поддержку в борьбе России с террористическими и экстремистскими силами. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T13:19

2024-06-20T13:19

2024-06-20T13:19

россия

вьетнам

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Вьетнам выражает полную поддержку в борьбе России с террористическими и экстремистскими силами. Совместное заявление Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации Российско-Вьетнамского Договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля. "Вьетнам решительно осуждает варварский террористический акт, совершенный 22 марта 2024 года в Московской области, заявляет о недопустимости нападения на мирное население и выражает полную поддержку в борьбе России с террористическими и экстремистскими силами, а также в реализации ею мер по обеспечению мира и стабильности в стране", - говорится в тексте заявления.

https://ria.ru/20240620/putin-1954200189.html

россия

вьетнам

московская область (подмосковье)

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россия, вьетнам, московская область (подмосковье)