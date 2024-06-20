Вьетнам выразил поддержку России в борьбе с терроризмом и экстремизмом
Россия и Вьетнам сделали совместное заявление о борьбе с терроризмом
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии официальной встречи на площади у Президентского дворца в Ханое
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии официальной встречи на площади у Президентского дворца в Ханое
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Вьетнам выражает полную поддержку в борьбе России с террористическими и экстремистскими силами.
Совместное заявление Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации Российско-Вьетнамского Договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля.
"Вьетнам решительно осуждает варварский террористический акт, совершенный 22 марта 2024 года в Московской области, заявляет о недопустимости нападения на мирное население и выражает полную поддержку в борьбе России с террористическими и экстремистскими силами, а также в реализации ею мер по обеспечению мира и стабильности в стране", - говорится в тексте заявления.