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Вьетнам поприветствовал итоги выборов президента России - РИА Новости, 20.06.2024
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13:18 20.06.2024 (обновлено: 13:21 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/vetnam-1954216954.html
Вьетнам поприветствовал итоги выборов президента России
Вьетнам поприветствовал итоги выборов президента России - РИА Новости, 20.06.2024
Вьетнам поприветствовал итоги выборов президента России
Вьетнам приветствует итоги выборов президента России и рассматривает их как свидетельство всенародной поддержки курса Москвы. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T13:18
2024-06-20T13:21
вьетнам
россия
москва
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Вьетнам приветствует итоги выборов президента России и рассматривает их как свидетельство всенародной поддержки курса Москвы. Совместное заявление Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля. "Во Вьетнаме приветствуют итоги состоявшихся в марте 2024 года выборов президента Российской Федерации, отмечают их открытый и объективный характер, считают, что переизбрание В.В. Путина убедительно свидетельствует о всенародной поддержке курса российского государства", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240620/putin-1954200189.html
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вьетнам, россия, москва
Вьетнам, Россия, Москва
Вьетнам поприветствовал итоги выборов президента России

Вьетнам назвали итоги выборов президента свидетельством поддержки курса Москвы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии официальной встречи на площади у Президентского дворца в Ханое
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии официальной встречи на площади у Президентского дворца в Ханое - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии официальной встречи на площади у Президентского дворца в Ханое
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Вьетнам приветствует итоги выборов президента России и рассматривает их как свидетельство всенародной поддержки курса Москвы.
Совместное заявление Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля.
«
"Во Вьетнаме приветствуют итоги состоявшихся в марте 2024 года выборов президента Российской Федерации, отмечают их открытый и объективный характер, считают, что переизбрание В.В. Путина убедительно свидетельствует о всенародной поддержке курса российского государства", - говорится в заявлении.
Президент РФ Владимир Путин на российско-вьетнамских переговорах в Президентском дворце в Ханое - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
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