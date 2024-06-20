Вьетнам поприветствовал итоги выборов президента России
Вьетнам назвали итоги выборов президента свидетельством поддержки курса Москвы
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии официальной встречи на площади у Президентского дворца в Ханое
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии официальной встречи на площади у Президентского дворца в Ханое
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Вьетнам приветствует итоги выборов президента России и рассматривает их как свидетельство всенародной поддержки курса Москвы.
Совместное заявление Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля.
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"Во Вьетнаме приветствуют итоги состоявшихся в марте 2024 года выборов президента Российской Федерации, отмечают их открытый и объективный характер, считают, что переизбрание В.В. Путина убедительно свидетельствует о всенародной поддержке курса российского государства", - говорится в заявлении.