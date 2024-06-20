https://ria.ru/20240620/vetnam-1954216954.html

Вьетнам поприветствовал итоги выборов президента России

Вьетнам поприветствовал итоги выборов президента России - РИА Новости, 20.06.2024

Вьетнам поприветствовал итоги выборов президента России

Вьетнам приветствует итоги выборов президента России и рассматривает их как свидетельство всенародной поддержки курса Москвы. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T13:18

2024-06-20T13:18

2024-06-20T13:21

вьетнам

россия

москва

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Вьетнам приветствует итоги выборов президента России и рассматривает их как свидетельство всенародной поддержки курса Москвы. Совместное заявление Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля. "Во Вьетнаме приветствуют итоги состоявшихся в марте 2024 года выборов президента Российской Федерации, отмечают их открытый и объективный характер, считают, что переизбрание В.В. Путина убедительно свидетельствует о всенародной поддержке курса российского государства", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240620/putin-1954200189.html

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вьетнам, россия, москва