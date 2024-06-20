https://ria.ru/20240620/vetnam-1954216818.html
Россия и Вьетнам укрепляют стратегическое партнерство
Россия и Вьетнам укрепляют стратегическое партнерство - РИА Новости, 20.06.2024
Россия и Вьетнам укрепляют стратегическое партнерство
Россия и Вьетнам последовательно укрепляют всеобъемлющее стратегическое партнерство, несмотря на осложнившуюся обстановку в мире. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T13:17
2024-06-20T13:17
2024-06-20T13:17
россия
вьетнам
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954201472_0:270:3072:1997_1920x0_80_0_0_01f0ec839045a709d1208b972a4a7495.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам последовательно укрепляют всеобъемлющее стратегическое партнерство, несмотря на осложнившуюся обстановку в мире. Совместное заявление РФ и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации Российско-Вьетнамского Договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля. "Российская Федерация и Социалистическая Республика Вьетнам последовательно укрепляют всеобъемлющее стратегическое партнерство в духе дружбы и взаимопомощи, несмотря на серьезно осложнившуюся международную обстановку. В 2025 году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами, которые вместе прошли долгий путь, наполненный испытаниями и трудностями, в том числе в годы борьбы вьетнамского народа за свободу и независимость", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240619/putin-1953806217.html
россия
вьетнам
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954201472_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_611dcae6888d56c1f8359aa40ea8f628.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вьетнам, в мире
Россия и Вьетнам укрепляют стратегическое партнерство
Москва и Ханой укрепляют стратегическое партнерство, несмотря на ситуацию в мире
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам последовательно укрепляют всеобъемлющее стратегическое партнерство, несмотря на осложнившуюся обстановку в мире.
Совместное заявление РФ и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации Российско-Вьетнамского Договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля.
"Российская Федерация и Социалистическая Республика Вьетнам последовательно укрепляют всеобъемлющее стратегическое партнерство в духе дружбы и взаимопомощи, несмотря на серьезно осложнившуюся международную обстановку. В 2025 году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами, которые вместе прошли долгий путь, наполненный испытаниями и трудностями, в том числе в годы борьбы вьетнамского народа за свободу и независимость", - говорится в заявлении.