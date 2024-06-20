https://ria.ru/20240620/vetnam-1954216818.html

Россия и Вьетнам укрепляют стратегическое партнерство

Россия и Вьетнам укрепляют стратегическое партнерство - РИА Новости, 20.06.2024

Россия и Вьетнам укрепляют стратегическое партнерство

Россия и Вьетнам последовательно укрепляют всеобъемлющее стратегическое партнерство, несмотря на осложнившуюся обстановку в мире. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T13:17

2024-06-20T13:17

2024-06-20T13:17

россия

вьетнам

в мире

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам последовательно укрепляют всеобъемлющее стратегическое партнерство, несмотря на осложнившуюся обстановку в мире. Совместное заявление РФ и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации Российско-Вьетнамского Договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля. "Российская Федерация и Социалистическая Республика Вьетнам последовательно укрепляют всеобъемлющее стратегическое партнерство в духе дружбы и взаимопомощи, несмотря на серьезно осложнившуюся международную обстановку. В 2025 году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами, которые вместе прошли долгий путь, наполненный испытаниями и трудностями, в том числе в годы борьбы вьетнамского народа за свободу и независимость", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240619/putin-1953806217.html

россия

вьетнам

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, вьетнам, в мире