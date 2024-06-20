https://ria.ru/20240620/vetnam-1954216296.html

Россия и Вьетнам выступили против вмешательства в дела Ближнего Востока

Россия и Вьетнам выступили против вмешательства в дела Ближнего Востока - РИА Новости, 20.06.2024

Россия и Вьетнам выступили против вмешательства в дела Ближнего Востока

Россия и Вьетнам выступают против вмешательства в дела стран Ближнего Востока, следует из совместного заявления РФ и Социалистической Республики Вьетнам о... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T13:16

2024-06-20T13:16

2024-06-20T13:49

в мире

россия

ближний восток

вьетнам

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам выступают против вмешательства в дела стран Ближнего Востока, следует из совместного заявления РФ и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского Договора об основах дружественных отношений, опубликованного на сайте Кремля. "Стороны солидарны в стремлении к упрочению мира и стабильности на Ближнем Востоке, выступают против вмешательства во внутренние дела стран региона, выражают приверженность всеобъемлющему, справедливому и долгосрочному урегулированию палестинского вопроса на известной международно-правовой основе, ключевым элементом которой является двугосударственная формула, предусматривающая создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240620/vetnam-1954215959.html

россия

ближний восток

вьетнам

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в мире, россия, ближний восток, вьетнам