Россия и Вьетнам выступили против вмешательства в дела Ближнего Востока
Россия и Вьетнам выступили против вмешательства в дела стран Ближнего Востока
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг во время встречи в Центральном комитете Коммунистической партии Вьетнама в Ханое
Президент РФ Владимир Путин и генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг во время встречи в Центральном комитете Коммунистической партии Вьетнама в Ханое
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам выступают против вмешательства в дела стран Ближнего Востока, следует из совместного заявления РФ и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского Договора об основах дружественных отношений, опубликованного на сайте Кремля.
"Стороны солидарны в стремлении к упрочению мира и стабильности на Ближнем Востоке, выступают против вмешательства во внутренние дела стран региона, выражают приверженность всеобъемлющему, справедливому и долгосрочному урегулированию палестинского вопроса на известной международно-правовой основе, ключевым элементом которой является двугосударственная формула, предусматривающая создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем", - говорится в заявлении.