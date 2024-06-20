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Россия и Вьетнам выступили против вмешательства в дела Ближнего Востока - РИА Новости, 20.06.2024
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13:16 20.06.2024 (обновлено: 13:49 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/vetnam-1954216296.html
Россия и Вьетнам выступили против вмешательства в дела Ближнего Востока
Россия и Вьетнам выступили против вмешательства в дела Ближнего Востока - РИА Новости, 20.06.2024
Россия и Вьетнам выступили против вмешательства в дела Ближнего Востока
Россия и Вьетнам выступают против вмешательства в дела стран Ближнего Востока, следует из совместного заявления РФ и Социалистической Республики Вьетнам о... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T13:16
2024-06-20T13:49
в мире
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ближний восток
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам выступают против вмешательства в дела стран Ближнего Востока, следует из совместного заявления РФ и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского Договора об основах дружественных отношений, опубликованного на сайте Кремля. "Стороны солидарны в стремлении к упрочению мира и стабильности на Ближнем Востоке, выступают против вмешательства во внутренние дела стран региона, выражают приверженность всеобъемлющему, справедливому и долгосрочному урегулированию палестинского вопроса на известной международно-правовой основе, ключевым элементом которой является двугосударственная формула, предусматривающая создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240620/vetnam-1954215959.html
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в мире, россия, ближний восток, вьетнам
В мире, Россия, Ближний Восток, Вьетнам
Россия и Вьетнам выступили против вмешательства в дела Ближнего Востока

Россия и Вьетнам выступили против вмешательства в дела стран Ближнего Востока

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг во время встречи в Центральном комитете Коммунистической партии Вьетнама в Ханое
Президент РФ Владимир Путин и генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг во время встречи в Центральном комитете Коммунистической партии Вьетнама в Ханое - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг во время встречи в Центральном комитете Коммунистической партии Вьетнама в Ханое
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам выступают против вмешательства в дела стран Ближнего Востока, следует из совместного заявления РФ и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского Договора об основах дружественных отношений, опубликованного на сайте Кремля.
"Стороны солидарны в стремлении к упрочению мира и стабильности на Ближнем Востоке, выступают против вмешательства во внутренние дела стран региона, выражают приверженность всеобъемлющему, справедливому и долгосрочному урегулированию палестинского вопроса на известной международно-правовой основе, ключевым элементом которой является двугосударственная формула, предусматривающая создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем", - говорится в заявлении.
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на совместном фотографировании в Президентском дворце в Ханое - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Россия и Вьетнам хотят создать кооперационные механизмы по сотрудничеству
13:15
 
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