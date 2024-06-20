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Россия и Вьетнам хотят создать кооперационные механизмы по сотрудничеству - РИА Новости, 20.06.2024
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13:15 20.06.2024 (обновлено: 14:05 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/vetnam-1954215959.html
Россия и Вьетнам хотят создать кооперационные механизмы по сотрудничеству
Россия и Вьетнам хотят создать кооперационные механизмы по сотрудничеству - РИА Новости, 20.06.2024
Россия и Вьетнам хотят создать кооперационные механизмы по сотрудничеству
Россия и Вьетнам нацелены на создание новых кооперационных механизмов для оперативного решения вопросов двустороннего сотрудничества, говорится в совместном... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T13:15
2024-06-20T14:05
россия
вьетнам
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам нацелены на создание новых кооперационных механизмов для оперативного решения вопросов двустороннего сотрудничества, говорится в совместном заявлении Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам.Совместное заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля."Стороны нацелены на повышение работоспособности действующих и на создание новых совместных кооперационных механизмов для оперативного решения вопросов двустороннего сотрудничества", - говорится в тексте заявления.
https://ria.ru/20240620/putin-1954213064.html
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россия, вьетнам, в мире, политика
Россия, Вьетнам, В мире, Политика
Россия и Вьетнам хотят создать кооперационные механизмы по сотрудничеству

РФ и Вьетнам заявили о намерении создать кооперационные механизмы сотрудничества

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на совместном фотографировании в Президентском дворце в Ханое
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на совместном фотографировании в Президентском дворце в Ханое - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на совместном фотографировании в Президентском дворце в Ханое
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам нацелены на создание новых кооперационных механизмов для оперативного решения вопросов двустороннего сотрудничества, говорится в совместном заявлении Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам.
Совместное заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля.
"Стороны нацелены на повышение работоспособности действующих и на создание новых совместных кооперационных механизмов для оперативного решения вопросов двустороннего сотрудничества", - говорится в тексте заявления.
Президент РФ Владимир Путин и генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг во время встречи в Центральном комитете Коммунистической партии Вьетнама в Ханое - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
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