https://ria.ru/20240620/vetnam-1954215864.html
Россия и Вьетнам решительно осудили действия по героизации нацизма
Россия и Вьетнам решительно осудили действия по героизации нацизма - РИА Новости, 20.06.2024
Россия и Вьетнам решительно осудили действия по героизации нацизма
Россия и Вьетнам решительно осуждают действия по героизации нацизма и милитаризма, а также попытки их возрождения. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T13:15
2024-06-20T13:15
2024-06-20T13:47
вьетнам
россия
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам решительно осуждают действия по героизации нацизма и милитаризма, а также попытки их возрождения.Совместное заявление РФ и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля."Оба государства... отмечают важность правильного исторического воспитания, сохранения памяти о борьбе с фашизмом, решительно осуждают действия по героизации нацизма и милитаризма, а также попытки их возрождения", - говорится в тексте заявления.
https://ria.ru/20240620/putin-1954200189.html
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вьетнам, россия
Россия и Вьетнам решительно осудили действия по героизации нацизма
Россия и Вьетнам осудили действия по героизации нацизма и милитаризма
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам решительно осуждают действия по героизации нацизма и милитаризма, а также попытки их возрождения.
Совместное заявление РФ и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля.
"Оба государства... отмечают важность правильного исторического воспитания, сохранения памяти о борьбе с фашизмом, решительно осуждают действия по героизации нацизма и милитаризма, а также попытки их возрождения", - говорится в тексте заявления.