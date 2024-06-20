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Россия и Вьетнам заявили о развитии интенсивного политического диалога
Россия и Вьетнам заявили о развитии интенсивного политического диалога - РИА Новости, 20.06.2024
Россия и Вьетнам заявили о развитии интенсивного политического диалога
Россия и Вьетнам нацелены на продолжение развития интенсивного политического диалога на высшем и высоком уровнях, говорится в совместном заявлении Российской... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T13:09
2024-06-20T13:09
2024-06-20T14:05
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам нацелены на продолжение развития интенсивного политического диалога на высшем и высоком уровнях, говорится в совместном заявлении Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам.Совместное заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля."Стороны продолжат развивать интенсивный и содержательный политический диалог на высшем и высоком уровнях, будут добиваться эффективной реализации договоренностей, достигнутых между главами государств", - говорится в тексте заявления.
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россия, вьетнам, в мире, политика
Россия, Вьетнам, В мире, Политика
Россия и Вьетнам заявили о развитии интенсивного политического диалога
РФ и Вьетнам заявили о продолжении развития интенсивного политического диалога