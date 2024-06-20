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Вьетнам достиг триумфа в дипломатии, пишут СМИ
Вьетнам достиг триумфа в дипломатии, пишут СМИ - РИА Новости, 20.06.2024
Вьетнам достиг триумфа в дипломатии, пишут СМИ
Вьетнам, который за последние несколько месяцев принял лидеров России, Китая и США, достиг триумфа в дипломатии и добился укрепления своего положения в... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T12:54
2024-06-20T12:54
2024-06-20T12:54
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Вьетнам, который за последние несколько месяцев принял лидеров России, Китая и США, достиг триумфа в дипломатии и добился укрепления своего положения в глобальных цепочках поставок, сохраняя сбалансированные отношения с соперничающими державами, пишет британская газета Financial Times. "Бамбуковая дипломатия" Вьетнама добилась триумфа на фоне визитов Байдена, Си (Цзиньпина) и Путина. Ханой закрепил растущую важность в мировых цепочках поставок, балансируя отношения между соперничающими державами", - говорится в начале материала. Издание отмечает, что визит президента России Владимира Путина во Вьетнам менее чем через год после американского президента Джо Байдена вызвал раздражение в Вашингтоне. Однако, маловероятно, что это приведет к ухудшению отношений между Вьетнамом и США. Кроме того, по мнению экспертов, Ханой успешно балансирует отношения с разными державами, а также придерживается "активного нейтралитета". Путин прилетел во Вьетнам 19 июня вечером по московскому времени после государственного визита в КНДР. Для Путина эта поездка во Вьетнам пятая по счету, ранее он посещал азиатское государство в 2001, 2006, 2013 и 2017 годах. В ходе нынешних переговоров планируется обсудить весь спектр вопросов российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства.
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в мире, вьетнам, россия, сша, владимир путин, джо байден, политика
В мире, Вьетнам, Россия, США, Владимир Путин, Джо Байден, Политика
Вьетнам достиг триумфа в дипломатии, пишут СМИ
FT: Вьетнам достиг триумфа в дипломатии после визитов лидеров РФ, США и Китая