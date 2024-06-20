https://ria.ru/20240620/vetnam-1954209716.html

Вьетнам достиг триумфа в дипломатии, пишут СМИ

Вьетнам достиг триумфа в дипломатии, пишут СМИ - РИА Новости, 20.06.2024

Вьетнам достиг триумфа в дипломатии, пишут СМИ

Вьетнам, который за последние несколько месяцев принял лидеров России, Китая и США, достиг триумфа в дипломатии и добился укрепления своего положения в... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T12:54

2024-06-20T12:54

2024-06-20T12:54

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вьетнам

россия

сша

владимир путин

джо байден

политика

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Вьетнам, который за последние несколько месяцев принял лидеров России, Китая и США, достиг триумфа в дипломатии и добился укрепления своего положения в глобальных цепочках поставок, сохраняя сбалансированные отношения с соперничающими державами, пишет британская газета Financial Times. "Бамбуковая дипломатия" Вьетнама добилась триумфа на фоне визитов Байдена, Си (Цзиньпина) и Путина. Ханой закрепил растущую важность в мировых цепочках поставок, балансируя отношения между соперничающими державами", - говорится в начале материала. Издание отмечает, что визит президента России Владимира Путина во Вьетнам менее чем через год после американского президента Джо Байдена вызвал раздражение в Вашингтоне. Однако, маловероятно, что это приведет к ухудшению отношений между Вьетнамом и США. Кроме того, по мнению экспертов, Ханой успешно балансирует отношения с разными державами, а также придерживается "активного нейтралитета". Путин прилетел во Вьетнам 19 июня вечером по московскому времени после государственного визита в КНДР. Для Путина эта поездка во Вьетнам пятая по счету, ранее он посещал азиатское государство в 2001, 2006, 2013 и 2017 годах. В ходе нынешних переговоров планируется обсудить весь спектр вопросов российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства.

https://ria.ru/20240620/putin-1954200189.html

https://ria.ru/20240620/vetnam-1954127188.html

вьетнам

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в мире, вьетнам, россия, сша, владимир путин, джо байден, политика