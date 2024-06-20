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Путин поблагодарил Вьетнам за позицию по острым международным вопросам - РИА Новости, 20.06.2024
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12:50 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/vetnam-1954208924.html
Путин поблагодарил Вьетнам за позицию по острым международным вопросам
Путин поблагодарил Вьетнам за позицию по острым международным вопросам - РИА Новости, 20.06.2024
Путин поблагодарил Вьетнам за позицию по острым международным вопросам
Россия ценит взвешенную позицию Вьетнама по острым международным вопросам, заявил президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ЦК Компартии Вьетнама... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T12:50
2024-06-20T12:50
вьетнам
россия
владимир путин
нгуен фу чонг
в мире
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Россия ценит взвешенную позицию Вьетнама по острым международным вопросам, заявил президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. "Безусловно, ценим вашу взвешенную позицию по наиболее острым кризисным ситуациям", - сказал Путин. Он также отметил, что у России и Вьетнама близкие позиции по многим актуальным международным проблемам. "Мы разделяем идеи построения справедливого, демократического, многополярного мироустройства с опорой на международное право, принципы суверенитета и равенства государства. Тесно и конструктивно взаимодействуем в рамках международных объединений, прежде всего в ООН", - подчеркнул глава государства. Путин отметил, что считает встречу с генсеком ЦК Компартии Вьетнама хорошей возможностью обсудить ключевые вопросы многопланового двустороннего сотрудничества и приоритеты совместной работы на дальнейшую перспективу. "Конечно, рассмотрим и текущую ситуацию международных дел", - добавил он. Путин выразил уверенность в том, что его нынешний визит даст хороший дополнительный импульс продвижения взаимоотношений по всей обширной повестке дня российско-вьетнамских отношений.
https://ria.ru/20240620/vetnam-1954141529.html
https://ria.ru/20240619/putin-1953806217.html
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вьетнам, россия, владимир путин, нгуен фу чонг, в мире
Вьетнам, Россия, Владимир Путин, Нгуен Фу Чонг, В мире
Путин поблагодарил Вьетнам за позицию по острым международным вопросам

Путин: Россия ценит взвешенную позицию Вьетнама по острым вопросам в мире

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на российско-вьетнамских переговорах в Президентском дворце в Ханое
Президент РФ Владимир Путин на российско-вьетнамских переговорах в Президентском дворце в Ханое - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на российско-вьетнамских переговорах в Президентском дворце в Ханое
Читать ria.ru в
ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Россия ценит взвешенную позицию Вьетнама по острым международным вопросам, заявил президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом.
"Безусловно, ценим вашу взвешенную позицию по наиболее острым кризисным ситуациям", - сказал Путин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
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Он также отметил, что у России и Вьетнама близкие позиции по многим актуальным международным проблемам. "Мы разделяем идеи построения справедливого, демократического, многополярного мироустройства с опорой на международное право, принципы суверенитета и равенства государства. Тесно и конструктивно взаимодействуем в рамках международных объединений, прежде всего в ООН", - подчеркнул глава государства.
Путин отметил, что считает встречу с генсеком ЦК Компартии Вьетнама хорошей возможностью обсудить ключевые вопросы многопланового двустороннего сотрудничества и приоритеты совместной работы на дальнейшую перспективу. "Конечно, рассмотрим и текущую ситуацию международных дел", - добавил он.
Путин выразил уверенность в том, что его нынешний визит даст хороший дополнительный импульс продвижения взаимоотношений по всей обширной повестке дня российско-вьетнамских отношений.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
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