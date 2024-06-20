https://ria.ru/20240620/vetnam-1954208924.html

Путин поблагодарил Вьетнам за позицию по острым международным вопросам

Путин поблагодарил Вьетнам за позицию по острым международным вопросам - РИА Новости, 20.06.2024

Путин поблагодарил Вьетнам за позицию по острым международным вопросам

Россия ценит взвешенную позицию Вьетнама по острым международным вопросам, заявил президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ЦК Компартии Вьетнама... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T12:50

2024-06-20T12:50

2024-06-20T12:50

вьетнам

россия

владимир путин

нгуен фу чонг

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954181752_0:11:3621:2048_1920x0_80_0_0_7d219317382212d3d5f1ef9eec95bbcf.jpg

ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Россия ценит взвешенную позицию Вьетнама по острым международным вопросам, заявил президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. "Безусловно, ценим вашу взвешенную позицию по наиболее острым кризисным ситуациям", - сказал Путин. Он также отметил, что у России и Вьетнама близкие позиции по многим актуальным международным проблемам. "Мы разделяем идеи построения справедливого, демократического, многополярного мироустройства с опорой на международное право, принципы суверенитета и равенства государства. Тесно и конструктивно взаимодействуем в рамках международных объединений, прежде всего в ООН", - подчеркнул глава государства. Путин отметил, что считает встречу с генсеком ЦК Компартии Вьетнама хорошей возможностью обсудить ключевые вопросы многопланового двустороннего сотрудничества и приоритеты совместной работы на дальнейшую перспективу. "Конечно, рассмотрим и текущую ситуацию международных дел", - добавил он. Путин выразил уверенность в том, что его нынешний визит даст хороший дополнительный импульс продвижения взаимоотношений по всей обширной повестке дня российско-вьетнамских отношений.

https://ria.ru/20240620/vetnam-1954141529.html

https://ria.ru/20240619/putin-1953806217.html

вьетнам

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вьетнам, россия, владимир путин, нгуен фу чонг, в мире