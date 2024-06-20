https://ria.ru/20240620/vetnam-1954193422.html

Лихачев рассказал о графике проекта центра ядерной науки во Вьетнаме

Лихачев рассказал о графике проекта центра ядерной науки во Вьетнаме - РИА Новости, 20.06.2024

Лихачев рассказал о графике проекта центра ядерной науки во Вьетнаме

График выполнения проекта по строительству с участием РФ центра ядерной науки и технологий (ЦЯНТ) во Вьетнаме рассчитан до 2027 года, заявил генеральный... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T11:52

2024-06-20T11:52

2024-06-20T12:18

вьетнам

россия

алексей лихачев

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

в мире

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. График выполнения проекта по строительству с участием РФ центра ядерной науки и технологий (ЦЯНТ) во Вьетнаме рассчитан до 2027 года, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Росатом" и министерство науки и технологий Вьетнама в рамках государственного визита президента РФ Владимира Путина в эту страну подписали межведомственный меморандум о графике реализации проекта сооружения ЦЯНТ во Вьетнаме."Это программный документ, который содержит четкий график мероприятий по развитию проекта на период до 2027 года", - сказал Лихачев, слова которого приведены в сообщении "Росатома".Кроме того, на встрече с министром науки и технологий Вьетнама Хюинь Тхань Датом Лихачев обсудил профильное научно-техническое сотрудничество, а также подготовку кадров для атомной отрасли Вьетнама.Также Лихачев встретился с премьером Вьетнама Фам Минь Тинем, сообщает "Росатом". Глава госкорпорации рассказал о статусе выполнения проекта по сооружению Центра ядерной науки и технологий во Вьетнаме, перспективах возобновления сотрудничества в области атомной энергетики, а также развитии двустороннего взаимодействия в других, в том числе смежных, областях.

https://ria.ru/20240620/vetnam-1954192124.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вьетнам, россия, алексей лихачев, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире