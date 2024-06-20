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Россия и Вьетнам договорились о сотрудничестве в налоговой сфере - РИА Новости, 20.06.2024
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11:50 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/vetnam-1954193217.html
Россия и Вьетнам договорились о сотрудничестве в налоговой сфере
Россия и Вьетнам договорились о сотрудничестве в налоговой сфере - РИА Новости, 20.06.2024
Россия и Вьетнам договорились о сотрудничестве в налоговой сфере
Российская и вьетнамская стороны подписали меморандум о взаимопонимании по техническому сотрудничеству в области налоговой политики и налогового... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T11:50
2024-06-20T11:50
вьетнам
россия
владимир путин
то лам
федеральная налоговая служба (фнс россии)
в мире
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Российская и вьетнамская стороны подписали меморандум о взаимопонимании по техническому сотрудничеству в области налоговой политики и налогового администрирования между Федеральной налоговой службой России (ФНС) и Главным налоговым управлением Вьетнама, церемония обмена подписанными документами состоялась в четверг. Кроме того, Россия и Вьетнам приняли программу сотрудничества между министерством юстиции Российской Федерации и министерством юстиции Вьетнама на 2024-2025 годы и план по взаимодействию между Федеральной таможенной службой России и Главным таможенным управлением Вьетнама в области борьбы с таможенными правонарушениями на 2024-2026 годы. Церемония обмена подписанными документами состоялась в четверг после переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом Социалистической Республики Вьетнам То Ламом.
https://ria.ru/20240620/putin-1954181340.html
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вьетнам, россия, владимир путин, то лам, федеральная налоговая служба (фнс россии), в мире
Вьетнам, Россия, Владимир Путин, То Лам, Федеральная налоговая служба (ФНС России), В мире
Россия и Вьетнам договорились о сотрудничестве в налоговой сфере

Россия и Вьетнам подписали меморандум о сотрудничестве в налоговой политике

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на совместном фотографировании в Президентском дворце в Ханое
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на совместном фотографировании в Президентском дворце в Ханое - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на совместном фотографировании в Президентском дворце в Ханое
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Российская и вьетнамская стороны подписали меморандум о взаимопонимании по техническому сотрудничеству в области налоговой политики и налогового администрирования между Федеральной налоговой службой России (ФНС) и Главным налоговым управлением Вьетнама, церемония обмена подписанными документами состоялась в четверг.
Кроме того, Россия и Вьетнам приняли программу сотрудничества между министерством юстиции Российской Федерации и министерством юстиции Вьетнама на 2024-2025 годы и план по взаимодействию между Федеральной таможенной службой России и Главным таможенным управлением Вьетнама в области борьбы с таможенными правонарушениями на 2024-2026 годы.
Церемония обмена подписанными документами состоялась в четверг после переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом Социалистической Республики Вьетнам То Ламом.
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии официальной встречи на площади у Президентского дворца в Ханое - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Путин назвал Вьетнам одним из самых надежных партнеров России
11:13
 
ВьетнамРоссияВладимир ПутинТо ЛамФедеральная налоговая служба (ФНС России)В мире
 
 
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