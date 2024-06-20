Россия и Вьетнам договорились о сотрудничестве в налоговой сфере
Россия и Вьетнам подписали меморандум о сотрудничестве в налоговой политике
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на совместном фотографировании в Президентском дворце в Ханое
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на совместном фотографировании в Президентском дворце в Ханое
ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Российская и вьетнамская стороны подписали меморандум о взаимопонимании по техническому сотрудничеству в области налоговой политики и налогового администрирования между Федеральной налоговой службой России (ФНС) и Главным налоговым управлением Вьетнама, церемония обмена подписанными документами состоялась в четверг.
Кроме того, Россия и Вьетнам приняли программу сотрудничества между министерством юстиции Российской Федерации и министерством юстиции Вьетнама на 2024-2025 годы и план по взаимодействию между Федеральной таможенной службой России и Главным таможенным управлением Вьетнама в области борьбы с таможенными правонарушениями на 2024-2026 годы.
Церемония обмена подписанными документами состоялась в четверг после переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом Социалистической Республики Вьетнам То Ламом.