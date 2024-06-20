https://ria.ru/20240620/vetnam-1954193217.html

Россия и Вьетнам договорились о сотрудничестве в налоговой сфере

Россия и Вьетнам договорились о сотрудничестве в налоговой сфере - РИА Новости, 20.06.2024

Россия и Вьетнам договорились о сотрудничестве в налоговой сфере

Российская и вьетнамская стороны подписали меморандум о взаимопонимании по техническому сотрудничеству в области налоговой политики и налогового... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T11:50

2024-06-20T11:50

2024-06-20T11:50

вьетнам

россия

владимир путин

то лам

федеральная налоговая служба (фнс россии)

в мире

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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Российская и вьетнамская стороны подписали меморандум о взаимопонимании по техническому сотрудничеству в области налоговой политики и налогового администрирования между Федеральной налоговой службой России (ФНС) и Главным налоговым управлением Вьетнама, церемония обмена подписанными документами состоялась в четверг. Кроме того, Россия и Вьетнам приняли программу сотрудничества между министерством юстиции Российской Федерации и министерством юстиции Вьетнама на 2024-2025 годы и план по взаимодействию между Федеральной таможенной службой России и Главным таможенным управлением Вьетнама в области борьбы с таможенными правонарушениями на 2024-2026 годы. Церемония обмена подписанными документами состоялась в четверг после переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом Социалистической Республики Вьетнам То Ламом.

https://ria.ru/20240620/putin-1954181340.html

вьетнам

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вьетнам, россия, владимир путин, то лам, федеральная налоговая служба (фнс россии), в мире