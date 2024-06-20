https://ria.ru/20240620/vetnam-1954192124.html

Россия и Вьетнам договорились о наращивании торговли и инвестиций

Россия и Вьетнам договорились о наращивании торговли и инвестиций - РИА Новости, 20.06.2024

Россия и Вьетнам договорились о наращивании торговли и инвестиций

Россия и Вьетнам договорились о наращивании торговли, двусторонних инвестиций, а также о повышении эффективности проектов в сфере энергетики, заявил президент... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T11:47

2024-06-20T11:47

2024-06-20T11:47

вьетнам

россия

владимир путин

то лам

в мире

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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам договорились о наращивании торговли, двусторонних инвестиций, а также о повышении эффективности проектов в сфере энергетики, заявил президент республики То Лам. "Экономическое сотрудничество является одной из важнейших опор в нашем партнерстве... Мы будем наращивать торговлю, двусторонние инвестиции, а также повышать эффективность проектов сотрудничества в сфере энергетики, газовой сфере, чтобы создавать благоприятные условия для работы наших компаний", - сказал То Лам по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. "Мы также договорились изучить возможность наращивания сотрудничества в сфере новых источников энергии, чистой энергии, с целью способствовать зеленой трансформации и устойчивому развитию", - добавил он. Путин прилетел во Вьетнам 19 июня вечером по московскому времени после государственного визита в КНДР. Для Путина эта поездка во Вьетнам пятая по счету, ранее он посещал азиатское государство в 2001, 2006, 2013 и 2017 годах. В ходе нынешних переговоров планируется обсудить весь спектр вопросов российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства.

https://ria.ru/20240620/vetnam-1954186214.html

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вьетнам

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вьетнам, россия, владимир путин, то лам, в мире