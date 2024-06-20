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Россия и Вьетнам договорились о наращивании торговли и инвестиций - РИА Новости, 20.06.2024
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11:47 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/vetnam-1954192124.html
Россия и Вьетнам договорились о наращивании торговли и инвестиций
Россия и Вьетнам договорились о наращивании торговли и инвестиций - РИА Новости, 20.06.2024
Россия и Вьетнам договорились о наращивании торговли и инвестиций
Россия и Вьетнам договорились о наращивании торговли, двусторонних инвестиций, а также о повышении эффективности проектов в сфере энергетики, заявил президент... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T11:47
2024-06-20T11:47
вьетнам
россия
владимир путин
то лам
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам договорились о наращивании торговли, двусторонних инвестиций, а также о повышении эффективности проектов в сфере энергетики, заявил президент республики То Лам. "Экономическое сотрудничество является одной из важнейших опор в нашем партнерстве... Мы будем наращивать торговлю, двусторонние инвестиции, а также повышать эффективность проектов сотрудничества в сфере энергетики, газовой сфере, чтобы создавать благоприятные условия для работы наших компаний", - сказал То Лам по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. "Мы также договорились изучить возможность наращивания сотрудничества в сфере новых источников энергии, чистой энергии, с целью способствовать зеленой трансформации и устойчивому развитию", - добавил он. Путин прилетел во Вьетнам 19 июня вечером по московскому времени после государственного визита в КНДР. Для Путина эта поездка во Вьетнам пятая по счету, ранее он посещал азиатское государство в 2001, 2006, 2013 и 2017 годах. В ходе нынешних переговоров планируется обсудить весь спектр вопросов российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства.
https://ria.ru/20240620/vetnam-1954186214.html
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вьетнам, россия, владимир путин, то лам, в мире
Вьетнам, Россия, Владимир Путин, То Лам, В мире
Россия и Вьетнам договорились о наращивании торговли и инвестиций

Президент Вьетнама То Лам: Россия и Вьетнам договорились о наращивании торговли

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии официальной встречи на площади у Президентского дворца в Ханое
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии официальной встречи на площади у Президентского дворца в Ханое - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии официальной встречи на площади у Президентского дворца в Ханое
Читать ria.ru в
ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам договорились о наращивании торговли, двусторонних инвестиций, а также о повышении эффективности проектов в сфере энергетики, заявил президент республики То Лам.
"Экономическое сотрудничество является одной из важнейших опор в нашем партнерстве... Мы будем наращивать торговлю, двусторонние инвестиции, а также повышать эффективность проектов сотрудничества в сфере энергетики, газовой сфере, чтобы создавать благоприятные условия для работы наших компаний", - сказал То Лам по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
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"Мы также договорились изучить возможность наращивания сотрудничества в сфере новых источников энергии, чистой энергии, с целью способствовать зеленой трансформации и устойчивому развитию", - добавил он.
Путин прилетел во Вьетнам 19 июня вечером по московскому времени после государственного визита в КНДР. Для Путина эта поездка во Вьетнам пятая по счету, ранее он посещал азиатское государство в 2001, 2006, 2013 и 2017 годах. В ходе нынешних переговоров планируется обсудить весь спектр вопросов российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства.
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