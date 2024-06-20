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Премьер Вьетнама прокомментировал визит Путина - РИА Новости, 20.06.2024
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11:38 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/vetnam-1954188404.html
Премьер Вьетнама прокомментировал визит Путина
Премьер Вьетнама прокомментировал визит Путина - РИА Новости, 20.06.2024
Премьер Вьетнама прокомментировал визит Путина
Визит президента РФ Владимира Путина придаст новый импульс традиционным связям Вьетнама и России, заявил премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь на встрече с... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T11:38
2024-06-20T11:38
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вьетнам
владимир путин
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина придаст новый импульс традиционным связям Вьетнама и России, заявил премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь на встрече с российским лидером. "Ваш визит, пятый по счету, придаст новый импульс традиционным связям Вьетнама и России", - сказал премьер. По его словам, отношения между двумя странами основываются на принципах равенства и взаимной выгоды, тем самым активно способствуя строительству и развитию каждой страны, внося вклад в укрепление мира, стабильность и развитие в регионе и во всем мире. Фам Минь Чинь отметил, что визит президента РФ проходит в контексте празднования двумя странами 30-летия подписания Договора об основных принципах дружественных отношений. Он подтвердил, что Россия является одним из приоритетных партнеров во внешней политике Вьетнама. "Вьетнам высоко ценит традиционную дружбу и всеобъемлющее стратегическое партнерство с Россией, построенное поколениями лидеров и народов двух стран", - заявил премьер.
https://ria.ru/20240620/putin-1954181581.html
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россия, вьетнам, владимир путин, в мире, политика
Россия, Вьетнам, Владимир Путин, В мире, Политика
Премьер Вьетнама прокомментировал визит Путина

Премьер Вьетнама: визит Путина придаст новый импульс связям с Россией

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВид на центр Хошимина, Вьетнам
Вид на центр Хошимина, Вьетнам - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Вид на центр Хошимина, Вьетнам. Архивное фото
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина придаст новый импульс традиционным связям Вьетнама и России, заявил премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь на встрече с российским лидером.
"Ваш визит, пятый по счету, придаст новый импульс традиционным связям Вьетнама и России", - сказал премьер.
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии официальной встречи на площади у Президентского дворца в Ханое - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Путин оценил итоги российско-вьетнамских переговоров
11:14
По его словам, отношения между двумя странами основываются на принципах равенства и взаимной выгоды, тем самым активно способствуя строительству и развитию каждой страны, внося вклад в укрепление мира, стабильность и развитие в регионе и во всем мире.
Фам Минь Чинь отметил, что визит президента РФ проходит в контексте празднования двумя странами 30-летия подписания Договора об основных принципах дружественных отношений. Он подтвердил, что Россия является одним из приоритетных партнеров во внешней политике Вьетнама.
"Вьетнам высоко ценит традиционную дружбу и всеобъемлющее стратегическое партнерство с Россией, построенное поколениями лидеров и народов двух стран", - заявил премьер.
Мавзолей Хо Ши Мина в городе Ханой - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Визит Путина подчеркивает престиж Вьетнама, заявили в ЦК партии
Вчера, 13:45
 
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