https://ria.ru/20240620/vetnam-1954188404.html

Премьер Вьетнама прокомментировал визит Путина

Премьер Вьетнама прокомментировал визит Путина - РИА Новости, 20.06.2024

Премьер Вьетнама прокомментировал визит Путина

Визит президента РФ Владимира Путина придаст новый импульс традиционным связям Вьетнама и России, заявил премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь на встрече с... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T11:38

2024-06-20T11:38

2024-06-20T11:38

россия

вьетнам

владимир путин

в мире

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/106410/82/1064108223_0:120:3214:1928_1920x0_80_0_0_9b2c61857054e90443fa26d968971bf5.jpg

ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина придаст новый импульс традиционным связям Вьетнама и России, заявил премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь на встрече с российским лидером. "Ваш визит, пятый по счету, придаст новый импульс традиционным связям Вьетнама и России", - сказал премьер. По его словам, отношения между двумя странами основываются на принципах равенства и взаимной выгоды, тем самым активно способствуя строительству и развитию каждой страны, внося вклад в укрепление мира, стабильность и развитие в регионе и во всем мире. Фам Минь Чинь отметил, что визит президента РФ проходит в контексте празднования двумя странами 30-летия подписания Договора об основных принципах дружественных отношений. Он подтвердил, что Россия является одним из приоритетных партнеров во внешней политике Вьетнама. "Вьетнам высоко ценит традиционную дружбу и всеобъемлющее стратегическое партнерство с Россией, построенное поколениями лидеров и народов двух стран", - заявил премьер.

https://ria.ru/20240620/putin-1954181581.html

https://ria.ru/20240619/putin-1953959761.html

россия

вьетнам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вьетнам, владимир путин, в мире, политика