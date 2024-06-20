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Россия готова наладить поставки углеводородов во Вьетнам, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2024
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11:33 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/vetnam-1954186214.html
Россия готова наладить поставки углеводородов во Вьетнам, заявил Путин
Россия готова наладить поставки углеводородов во Вьетнам, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2024
Россия готова наладить поставки углеводородов во Вьетнам, заявил Путин
Россия готова наладить долгосрочные прямые поставки углеводородов, включая СПГ, во Вьетнам, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T11:33
2024-06-20T11:33
экономика
россия
вьетнам
ненецкий автономный округ
владимир путин
вьетсовпетро
русвьетпетро
в мире
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ХАНОЙ, 19 июн - РИА Новости. Россия готова наладить долгосрочные прямые поставки углеводородов, включая СПГ, во Вьетнам, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром правительства Вьетнама Фам Минь Чинем. "Эффективно работают совместные предприятия, прежде всего в сфере энергетики: "Вьетсовпетро" на континентальном шельфе Вьетнама и "Русвьетпетро" в Ненецком автономном округе в России. Мы готовы наладить долгосрочные прямые поставки во Вьетнам углеводородного сырья, в том числе СПГ", - сказал он. Путин напомнил, что при содействии России были построены многие объекты электрогенерации во Вьетнаме. "Заинтересованы в новых проектах, участии в модернизации имеющихся ГЭС", - отметил глава российского государства. Путин подробно остановился и на других направлениях экономического взаимодействия. Глава государства напомнил, что в текущем году в России пройдет очередное заседание межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. "Набирают обороты предприятия по сборке автомобильной техники. Имею в виду "Газ" в городе Дананг. Продвигается сотрудничество в агропромышленном секторе. Вьетнамские инвесторы реализуют масштабные проекты в России: в Московской и Калужской областях, в Приморском крае", - указал он.
https://ria.ru/20240620/putin-1954181581.html
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экономика, россия, вьетнам, ненецкий автономный округ, владимир путин, вьетсовпетро, русвьетпетро, в мире
Экономика, Россия, Вьетнам, Ненецкий автономный округ, Владимир Путин, Вьетсовпетро, Русвьетпетро, В мире
Россия готова наладить поставки углеводородов во Вьетнам, заявил Путин

Путин: РФ готова наладить долгосрочные прямые поставки углеводородов во Вьетнам

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкОбъект компании "Транснефть"
Объект компании Транснефть - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Объект компании "Транснефть". Архивное фото
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ХАНОЙ, 19 июн - РИА Новости. Россия готова наладить долгосрочные прямые поставки углеводородов, включая СПГ, во Вьетнам, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром правительства Вьетнама Фам Минь Чинем.
"Эффективно работают совместные предприятия, прежде всего в сфере энергетики: "Вьетсовпетро" на континентальном шельфе Вьетнама и "Русвьетпетро" в Ненецком автономном округе в России. Мы готовы наладить долгосрочные прямые поставки во Вьетнам углеводородного сырья, в том числе СПГ", - сказал он.
Путин напомнил, что при содействии России были построены многие объекты электрогенерации во Вьетнаме.
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"Заинтересованы в новых проектах, участии в модернизации имеющихся ГЭС", - отметил глава российского государства.
Путин подробно остановился и на других направлениях экономического взаимодействия. Глава государства напомнил, что в текущем году в России пройдет очередное заседание межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
"Набирают обороты предприятия по сборке автомобильной техники. Имею в виду "Газ" в городе Дананг. Продвигается сотрудничество в агропромышленном секторе. Вьетнамские инвесторы реализуют масштабные проекты в России: в Московской и Калужской областях, в Приморском крае", - указал он.
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ЭкономикаРоссияВьетнамНенецкий автономный округВладимир ПутинВьетсовпетроРусвьетпетроВ мире
 
 
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