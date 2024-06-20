https://ria.ru/20240620/vetnam-1954178109.html
Россия и Вьетнам договорились о наращивании торговли и инвестиций
Россия и Вьетнам договорились о наращивании торговли и инвестиций - РИА Новости, 20.06.2024
Россия и Вьетнам договорились о наращивании торговли и инвестиций
Россия и Вьетнам договорились о наращивании торговли, двусторонних инвестиций, а также о повышении эффективности проектов в сфере энергетики, заявил президент... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T11:03
2024-06-20T11:03
2024-06-20T11:03
экономика
россия
вьетнам
то лам
владимир путин
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам договорились о наращивании торговли, двусторонних инвестиций, а также о повышении эффективности проектов в сфере энергетики, заявил президент республики То Лам. "Экономическое сотрудничество является одной из важнейших опор в нашем партнерстве... Мы будем наращивать торговлю, двусторонние инвестиции, а также повышать эффективность проектов в сфере энергетики, газовой сфере, чтобы создавать благоприятные условия для работы наших компаний", - сказал То Лам по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20240620/vetnam-1954173951.html
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экономика, россия, вьетнам, то лам, владимир путин
Экономика, Россия, Вьетнам, То Лам, Владимир Путин
Россия и Вьетнам договорились о наращивании торговли и инвестиций
Россия и Вьетнам договорились повышать эффективность проектов в сфере энергетики