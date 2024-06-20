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Россия готова помочь Вьетнаму с развитием военно-морских сил, заявил Шугаев - РИА Новости, 20.06.2024
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11:01 20.06.2024 (обновлено: 11:03 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/vetnam-1954177510.html
Россия готова помочь Вьетнаму с развитием военно-морских сил, заявил Шугаев
Россия готова помочь Вьетнаму с развитием военно-морских сил, заявил Шугаев - РИА Новости, 20.06.2024
Россия готова помочь Вьетнаму с развитием военно-морских сил, заявил Шугаев
Вьетнам заинтересован в развитии своих военно-морских сил, Россия готова оказывать посильную помощь, заявил журналистам глава ФСВТС Дмитрий Шугаев. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T11:01
2024-06-20T11:03
вьетнам
россия
дмитрий шугаев
владимир путин
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
в мире
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Вьетнам заинтересован в развитии своих военно-морских сил, Россия готова оказывать посильную помощь, заявил журналистам глава ФСВТС Дмитрий Шугаев. "Вьетнамские партнёры заинтересованы и в развитии сотрудничества в авиационной сфере, и в судостроении. Морская держава, естественно, заинтересована в усилении своих военно-морских сил. Мы будем оказывать посильную помощь", - сказал он. Шугаев рассказал, что программа сотрудничества с Вьетнамом в сфере ВТС имеет широкий спектр действия и выразил надежду, что визит президента РФ Владимира Путина в страну будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества.
https://ria.ru/20240620/putin-1954176880.html
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вьетнам, россия, дмитрий шугаев, владимир путин, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), в мире
Вьетнам, Россия, Дмитрий Шугаев, Владимир Путин, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), В мире
Россия готова помочь Вьетнаму с развитием военно-морских сил, заявил Шугаев

Шугаев: Вьетнам заинтересован в развитии ВМС, РФ готова оказать посильную помощь

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСпуск на воду фрегата "Гепард 3.9", построенного в Татарстане для ВМФ Вьетнама
Спуск на воду фрегата Гепард 3.9, построенного в Татарстане для ВМФ Вьетнама - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Спуск на воду фрегата "Гепард 3.9", построенного в Татарстане для ВМФ Вьетнама. Архивное фото
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Вьетнам заинтересован в развитии своих военно-морских сил, Россия готова оказывать посильную помощь, заявил журналистам глава ФСВТС Дмитрий Шугаев.
"Вьетнамские партнёры заинтересованы и в развитии сотрудничества в авиационной сфере, и в судостроении. Морская держава, естественно, заинтересована в усилении своих военно-морских сил. Мы будем оказывать посильную помощь", - сказал он.
Шугаев рассказал, что программа сотрудничества с Вьетнамом в сфере ВТС имеет широкий спектр действия и выразил надежду, что визит президента РФ Владимира Путина в страну будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества.
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии официальной встречи на площади у Президентского дворца в Ханое - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Путин рассказал о развитии отношений России и Вьетнама
10:59
 
ВьетнамРоссияДмитрий ШугаевВладимир ПутинФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)В мире
 
 
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