https://ria.ru/20240620/vetnam-1954177510.html

Россия готова помочь Вьетнаму с развитием военно-морских сил, заявил Шугаев

Россия готова помочь Вьетнаму с развитием военно-морских сил, заявил Шугаев - РИА Новости, 20.06.2024

Россия готова помочь Вьетнаму с развитием военно-морских сил, заявил Шугаев

Вьетнам заинтересован в развитии своих военно-морских сил, Россия готова оказывать посильную помощь, заявил журналистам глава ФСВТС Дмитрий Шугаев. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T11:01

2024-06-20T11:01

2024-06-20T11:03

вьетнам

россия

дмитрий шугаев

владимир путин

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

в мире

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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Вьетнам заинтересован в развитии своих военно-морских сил, Россия готова оказывать посильную помощь, заявил журналистам глава ФСВТС Дмитрий Шугаев. "Вьетнамские партнёры заинтересованы и в развитии сотрудничества в авиационной сфере, и в судостроении. Морская держава, естественно, заинтересована в усилении своих военно-морских сил. Мы будем оказывать посильную помощь", - сказал он. Шугаев рассказал, что программа сотрудничества с Вьетнамом в сфере ВТС имеет широкий спектр действия и выразил надежду, что визит президента РФ Владимира Путина в страну будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества.

https://ria.ru/20240620/putin-1954176880.html

вьетнам

россия

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вьетнам, россия, дмитрий шугаев, владимир путин, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), в мире