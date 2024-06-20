Рейтинг@Mail.ru
Россия и Вьетнам приняли совместное заявление о партнерстве - РИА Новости, 20.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:56 20.06.2024 (обновлено: 10:58 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/vetnam-1954175015.html
Россия и Вьетнам приняли совместное заявление о партнерстве
Россия и Вьетнам приняли совместное заявление о партнерстве - РИА Новости, 20.06.2024
Россия и Вьетнам приняли совместное заявление о партнерстве
Российская и вьетнамская стороны в рамках государственного визита президента РФ Владимира Путина во Вьетнам приняли совместное заявление о дальнейшем углублении РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T10:56
2024-06-20T10:58
россия
вьетнам
владимир путин
то лам
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954174586_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_62443eff11e3d5d11118b64a1613a808.jpg
ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Российская и вьетнамская стороны в рамках государственного визита президента РФ Владимира Путина во Вьетнам приняли совместное заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран, сообщается в списке принятых и подписанных документов. "Совместное заявление Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации Российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений", - гласит один из пунктов в списке принятых и подписанных документов. Церемония обмена подписанными документами состоялась в четверг после переговоров Путина с президентом Социалистической Республики Вьетнам То Ламом.
https://ria.ru/20240618/vetnam-1953793052.html
россия
вьетнам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Подписание документов о сотрудничестве в различных сферах между РФ и Вьетнамом
Россия и Вьетнам в ходе визита Путина подписали целый ряд документов о сотрудничестве в различных сферах.
2024-06-20T10:56
true
PT0M37S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954174586_391:0:1831:1080_1920x0_80_0_0_d3eab693171d313f05fc0335e4fa7a31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вьетнам, владимир путин, то лам, в мире
Россия, Вьетнам, Владимир Путин, То Лам, В мире
Россия и Вьетнам приняли совместное заявление о партнерстве

Россия и Вьетнам приняли заявление об углублении стратегического партнерства

Читать ria.ru в
ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Российская и вьетнамская стороны в рамках государственного визита президента РФ Владимира Путина во Вьетнам приняли совместное заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран, сообщается в списке принятых и подписанных документов.
"Совместное заявление Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации Российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений", - гласит один из пунктов в списке принятых и подписанных документов.
Церемония обмена подписанными документами состоялась в четверг после переговоров Путина с президентом Социалистической Республики Вьетнам То Ламом.
Старый квартал в Ханое - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Посол Вьетнама в России прокомментировал предстоящий визит Путина
18 июня, 19:21
 
РоссияВьетнамВладимир ПутинТо ЛамВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала