https://ria.ru/20240620/vetnam-1954175015.html

Россия и Вьетнам приняли совместное заявление о партнерстве

Россия и Вьетнам приняли совместное заявление о партнерстве - РИА Новости, 20.06.2024

Россия и Вьетнам приняли совместное заявление о партнерстве

Российская и вьетнамская стороны в рамках государственного визита президента РФ Владимира Путина во Вьетнам приняли совместное заявление о дальнейшем углублении РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T10:56

2024-06-20T10:56

2024-06-20T10:58

россия

вьетнам

владимир путин

то лам

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954174586_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_62443eff11e3d5d11118b64a1613a808.jpg

ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Российская и вьетнамская стороны в рамках государственного визита президента РФ Владимира Путина во Вьетнам приняли совместное заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран, сообщается в списке принятых и подписанных документов. "Совместное заявление Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации Российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений", - гласит один из пунктов в списке принятых и подписанных документов. Церемония обмена подписанными документами состоялась в четверг после переговоров Путина с президентом Социалистической Республики Вьетнам То Ламом.

https://ria.ru/20240618/vetnam-1953793052.html

россия

вьетнам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Подписание документов о сотрудничестве в различных сферах между РФ и Вьетнамом Россия и Вьетнам в ходе визита Путина подписали целый ряд документов о сотрудничестве в различных сферах. 2024-06-20T10:56 true PT0M37S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вьетнам, владимир путин, то лам, в мире