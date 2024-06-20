https://ria.ru/20240620/vetnam-1954175015.html
Россия и Вьетнам приняли совместное заявление о партнерстве
Россия и Вьетнам приняли совместное заявление о партнерстве - РИА Новости, 20.06.2024
Россия и Вьетнам приняли совместное заявление о партнерстве
Российская и вьетнамская стороны в рамках государственного визита президента РФ Владимира Путина во Вьетнам приняли совместное заявление о дальнейшем углублении РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T10:56
2024-06-20T10:56
2024-06-20T10:58
россия
вьетнам
владимир путин
то лам
в мире
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Российская и вьетнамская стороны в рамках государственного визита президента РФ Владимира Путина во Вьетнам приняли совместное заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран, сообщается в списке принятых и подписанных документов. "Совместное заявление Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации Российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений", - гласит один из пунктов в списке принятых и подписанных документов. Церемония обмена подписанными документами состоялась в четверг после переговоров Путина с президентом Социалистической Республики Вьетнам То Ламом.
https://ria.ru/20240618/vetnam-1953793052.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Подписание документов о сотрудничестве в различных сферах между РФ и Вьетнамом
Россия и Вьетнам в ходе визита Путина подписали целый ряд документов о сотрудничестве в различных сферах.
2024-06-20T10:56
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PT0M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вьетнам, владимир путин, то лам, в мире
Россия, Вьетнам, Владимир Путин, То Лам, В мире
Россия и Вьетнам приняли совместное заявление о партнерстве
Россия и Вьетнам приняли заявление об углублении стратегического партнерства