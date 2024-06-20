https://ria.ru/20240620/vetnam-1954173951.html
Россия и Вьетнам заключили меморандум о создании центра ядерных технологий
Россия и Вьетнам заключили меморандум о создании центра ядерных технологий - РИА Новости, 20.06.2024
Россия и Вьетнам заключили меморандум о создании центра ядерных технологий
Корпорация "Росатом" и министерство науки и технологий Вьетнама заключили меморандум Центра ядерной науки и технологий на территории юго-восточной страны,... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T10:53
2024-06-20T10:53
2024-06-20T10:53
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вьетнам
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Корпорация "Росатом" и министерство науки и технологий Вьетнама заключили меморандум Центра ядерной науки и технологий на территории юго-восточной страны, передает корреспондент РИА Новости. "Генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Евгеньевич Лихачев и министр науки и технологий Социалистической республики Вьетнам Хюинь Тхань Дат обмениваются меморандумом о графике по реализации проекта по сооружения центра ядерной науки и технологий на территории Социалистической республики Вьетнам", - сказали на церемонии подписания документов в рамках визита президента РФ Владимира Путина во Вьетнам.
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россия, вьетнам, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Россия, Вьетнам, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Россия и Вьетнам заключили меморандум о создании центра ядерных технологий
"Росатом" заключил меморандум о строительстве центра ядерной науки во Вьетнаме