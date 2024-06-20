https://ria.ru/20240620/vetnam-1954173951.html

Россия и Вьетнам заключили меморандум о создании центра ядерных технологий

Россия и Вьетнам заключили меморандум о создании центра ядерных технологий - РИА Новости, 20.06.2024

Россия и Вьетнам заключили меморандум о создании центра ядерных технологий

Корпорация "Росатом" и министерство науки и технологий Вьетнама заключили меморандум Центра ядерной науки и технологий на территории юго-восточной страны,... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T10:53

2024-06-20T10:53

2024-06-20T10:53

россия

вьетнам

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

в мире

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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Корпорация "Росатом" и министерство науки и технологий Вьетнама заключили меморандум Центра ядерной науки и технологий на территории юго-восточной страны, передает корреспондент РИА Новости. "Генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Евгеньевич Лихачев и министр науки и технологий Социалистической республики Вьетнам Хюинь Тхань Дат обмениваются меморандумом о графике по реализации проекта по сооружения центра ядерной науки и технологий на территории Социалистической республики Вьетнам", - сказали на церемонии подписания документов в рамках визита президента РФ Владимира Путина во Вьетнам.

https://ria.ru/20240620/vetnam-1954146185.html

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россия, вьетнам, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире