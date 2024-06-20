https://ria.ru/20240620/vetnam-1954172739.html

Россия и Вьетнам договорились о сотрудничестве в сфере образования

Россия и Вьетнам договорились о сотрудничестве в сфере образования - РИА Новости, 20.06.2024

Россия и Вьетнам договорились о сотрудничестве в сфере образования

Российская и вьетнамская стороны приняли соглашение между правительством РФ и правительством Вьетнама о сотрудничестве в области высшего образования, церемония... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T10:51

2024-06-20T10:51

2024-06-20T10:51

россия

вьетнам

владимир путин

то лам

дальневосточный федеральный университет

в мире

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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Российская и вьетнамская стороны приняли соглашение между правительством РФ и правительством Вьетнама о сотрудничестве в области высшего образования, церемония обмена подписанными документами состоялась в четверг. Также были приняты соглашения о сотрудничестве между Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) и Вьетнамской академией общественных наук, между РАНХИГС и Ханойским университетом, между Дальневосточным федеральным университетом и Ханойским государственным университетом, между Высшей школой экономики и Ханойским государственным университетом. Церемония обмена подписанными документами состоялась в четверг после переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом Социалистической Республики Вьетнам То Ламом.

https://ria.ru/20240618/vetnam-1953793052.html

россия

вьетнам

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вьетнам, владимир путин, то лам, дальневосточный федеральный университет, в мире