Россия и Вьетнам договорились о сотрудничестве в сфере образования
Россия и Вьетнам договорились о сотрудничестве в сфере высшего образования
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на совместном фотографировании в Президентском дворце в Ханое
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на совместном фотографировании в Президентском дворце в Ханое
ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Российская и вьетнамская стороны приняли соглашение между правительством РФ и правительством Вьетнама о сотрудничестве в области высшего образования, церемония обмена подписанными документами состоялась в четверг.
Также были приняты соглашения о сотрудничестве между Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) и Вьетнамской академией общественных наук, между РАНХИГС и Ханойским университетом, между Дальневосточным федеральным университетом и Ханойским государственным университетом, между Высшей школой экономики и Ханойским государственным университетом.
Церемония обмена подписанными документами состоялась в четверг после переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом Социалистической Республики Вьетнам То Ламом.