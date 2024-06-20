https://ria.ru/20240620/vetnam-1954170464.html

Президент Вьетнама рассказал о переговорах с Путиным

Президент Вьетнама рассказал о переговорах с Путиным - РИА Новости, 20.06.2024

Президент Вьетнама рассказал о переговорах с Путиным

Переговоры с президентом России Владимиром Путиным прошли весьма успешно, стороны обсудили международные и региональные вопросы, заявил президент Вьетнама То... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T10:42

2024-06-20T10:42

2024-06-20T10:42

россия

вьетнам

владимир путин

то лам

в мире

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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Переговоры с президентом России Владимиром Путиным прошли весьма успешно, стороны обсудили международные и региональные вопросы, заявил президент Вьетнама То Лам. "Президент Владимир Путин вместе со мной провел весьма успешные переговоры. В откровенном ключе мы обменялись мнениями по многим областям сотрудничества, а также по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес в целях развития наших двух стран, мира, сотрудничества и развития в регионе", - сказал То Лам по итогам переговоров с российским лидером.

https://ria.ru/20240620/vetnam-1954168347.html

россия

вьетнам

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Дарья Буймова

россия, вьетнам, владимир путин, то лам, в мире