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Президент Вьетнама рассказал о переговорах с Путиным - РИА Новости, 20.06.2024
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10:42 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/vetnam-1954170464.html
Президент Вьетнама рассказал о переговорах с Путиным
Президент Вьетнама рассказал о переговорах с Путиным - РИА Новости, 20.06.2024
Президент Вьетнама рассказал о переговорах с Путиным
Переговоры с президентом России Владимиром Путиным прошли весьма успешно, стороны обсудили международные и региональные вопросы, заявил президент Вьетнама То... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T10:42
2024-06-20T10:42
россия
вьетнам
владимир путин
то лам
в мире
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Переговоры с президентом России Владимиром Путиным прошли весьма успешно, стороны обсудили международные и региональные вопросы, заявил президент Вьетнама То Лам. "Президент Владимир Путин вместе со мной провел весьма успешные переговоры. В откровенном ключе мы обменялись мнениями по многим областям сотрудничества, а также по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес в целях развития наших двух стран, мира, сотрудничества и развития в регионе", - сказал То Лам по итогам переговоров с российским лидером.
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россия, вьетнам, владимир путин, то лам, в мире
Россия, Вьетнам, Владимир Путин, То Лам, В мире
Президент Вьетнама рассказал о переговорах с Путиным

Президент Вьетнама То Лам: переговоры с Путиным прошли успешно

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на совместном фотографировании в Президентском дворце в Ханое
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на совместном фотографировании в Президентском дворце в Ханое - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Переговоры с президентом России Владимиром Путиным прошли весьма успешно, стороны обсудили международные и региональные вопросы, заявил президент Вьетнама То Лам.
"Президент Владимир Путин вместе со мной провел весьма успешные переговоры. В откровенном ключе мы обменялись мнениями по многим областям сотрудничества, а также по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес в целях развития наших двух стран, мира, сотрудничества и развития в регионе", - сказал То Лам по итогам переговоров с российским лидером.
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на совместном фотографировании в Президентском дворце в Ханое - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Президент Вьетнама назвал Россию приоритетом во внешней политике
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РоссияВьетнамВладимир ПутинТо ЛамВ мире
 
 
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