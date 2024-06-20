https://ria.ru/20240620/vetnam-1954169886.html
Россия и Вьетнам будут сотрудничать в сфере обороны
Россия и Вьетнам будут сотрудничать в сфере обороны - РИА Новости, 20.06.2024
Россия и Вьетнам будут сотрудничать в сфере обороны
Россия и Вьетнам будут наращивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности, заявил президент республики То Лам. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T10:41
2024-06-20T10:41
2024-06-20T11:27
россия
вьетнам
то лам
владимир путин
в мире
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам будут наращивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности, заявил президент республики То Лам. "Мы будем наращивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности, вместе будем бороться с новыми и традиционными вызовами в соответствии с международным правом", - сказал он по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.Путин прилетел во Вьетнам 19 июня вечером по московскому времени после государственного визита в КНДР. Для Путина эта поездка во Вьетнам пятая по счету, ранее он посещал азиатское государство в 2001, 2006, 2013 и 2017 годах. В ходе нынешних переговоров планируется обсудить весь спектр вопросов российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Подписание документов о сотрудничестве в различных сферах между РФ и Вьетнамом
Россия и Вьетнам в ходе визита Путина подписали целый ряд документов о сотрудничестве в различных сферах.
2024-06-20T10:41
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PT0M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вьетнам, то лам, владимир путин, в мире, видео
Россия, Вьетнам, То Лам, Владимир Путин, В мире
Россия и Вьетнам будут сотрудничать в сфере обороны
ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам будут наращивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности, заявил президент республики То Лам.
2024-06-20T10:41
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PT0M37S
Россия и Вьетнам будут сотрудничать в сфере обороны
То Лам: Россия и Вьетнам будут наращивать сотрудничество в сфере обороны