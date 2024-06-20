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Россия и Вьетнам будут сотрудничать в сфере обороны

Россия и Вьетнам будут сотрудничать в сфере обороны - РИА Новости, 20.06.2024

Россия и Вьетнам будут сотрудничать в сфере обороны

Россия и Вьетнам будут наращивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности, заявил президент республики То Лам. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T10:41

2024-06-20T10:41

2024-06-20T11:27

россия

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то лам

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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам будут наращивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности, заявил президент республики То Лам. "Мы будем наращивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности, вместе будем бороться с новыми и традиционными вызовами в соответствии с международным правом", - сказал он по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.Путин прилетел во Вьетнам 19 июня вечером по московскому времени после государственного визита в КНДР. Для Путина эта поездка во Вьетнам пятая по счету, ранее он посещал азиатское государство в 2001, 2006, 2013 и 2017 годах. В ходе нынешних переговоров планируется обсудить весь спектр вопросов российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства.

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Подписание документов о сотрудничестве в различных сферах между РФ и Вьетнамом Россия и Вьетнам в ходе визита Путина подписали целый ряд документов о сотрудничестве в различных сферах. 2024-06-20T10:41 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вьетнам, то лам, владимир путин, в мире, видео