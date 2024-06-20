https://ria.ru/20240620/vetnam-1954168898.html

Президент Вьетнама выразил уверенность в развитии отношений с Россией

Президент Вьетнама выразил уверенность в развитии отношений с Россией - РИА Новости, 20.06.2024

Президент Вьетнама выразил уверенность в развитии отношений с Россией

Президент Вьетнам То Лам после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным выразил уверенность в развитии отношений стран в дальнейшем. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T10:38

2024-06-20T10:38

2024-06-20T11:06

вьетнам

ханой

владимир путин

то лам

в мире

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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент Вьетнам То Лам после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным выразил уверенность в развитии отношений стран в дальнейшем. Российский лидер прибыл в Ханой накануне вечером. "Я уверен, что, учитывая успех визита во Вьетнам президента Путина, а также стремление руководства, усилий наших народов, министерств и ведомств, наши отношения будут дальше развиваться", - сказал он в рамках заявления для прессы.

https://ria.ru/20240620/peregovory-1954158859.html

вьетнам

ханой

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

вьетнам, ханой, владимир путин, то лам, в мире