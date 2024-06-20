https://ria.ru/20240620/vetnam-1954168898.html
Президент Вьетнама выразил уверенность в развитии отношений с Россией
Президент Вьетнама выразил уверенность в развитии отношений с Россией - РИА Новости, 20.06.2024
Президент Вьетнама выразил уверенность в развитии отношений с Россией
Президент Вьетнам То Лам после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным выразил уверенность в развитии отношений стран в дальнейшем. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T10:38
2024-06-20T10:38
2024-06-20T11:06
вьетнам
ханой
владимир путин
то лам
в мире
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент Вьетнам То Лам после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным выразил уверенность в развитии отношений стран в дальнейшем. Российский лидер прибыл в Ханой накануне вечером. "Я уверен, что, учитывая успех визита во Вьетнам президента Путина, а также стремление руководства, усилий наших народов, министерств и ведомств, наши отношения будут дальше развиваться", - сказал он в рамках заявления для прессы.
https://ria.ru/20240620/peregovory-1954158859.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вьетнам, ханой, владимир путин, то лам, в мире
Вьетнам, Ханой, Владимир Путин, То Лам, В мире
Президент Вьетнама выразил уверенность в развитии отношений с Россией
Президент Вьетнама То Лам уверен в дальнейшем развитии отношений с Россией