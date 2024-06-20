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Президент Вьетнама назвал Россию приоритетом во внешней политике
Президент Вьетнама назвал Россию приоритетом во внешней политике - РИА Новости, 20.06.2024
Президент Вьетнама назвал Россию приоритетом во внешней политике
Вьетнам всегда рассматривает Россию в качестве приоритета во внешней политике, заявил президент страны То Лам. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T10:37
2024-06-20T10:37
2024-06-20T11:05
россия
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в мире
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Вьетнам всегда рассматривает Россию в качестве приоритета во внешней политике, заявил президент страны То Лам. "Вьетнам всегда рассматривает Россию в качестве одного из приоритетов во внешней политике. Желаем вместе с Россией развивать традиционно дружеские отношения, которые строились многими поколениями, руководителями наших двух стран", - сказал То Лам по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
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Подписание документов о сотрудничестве в различных сферах между РФ и Вьетнамом
Россия и Вьетнам в ходе визита Путина подписали целый ряд документов о сотрудничестве в различных сферах.
2024-06-20T10:37
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Россия, Вьетнам, То Лам, Владимир Путин, В мире
Президент Вьетнама назвал Россию приоритетом во внешней политике
ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Вьетнам всегда рассматривает Россию в качестве приоритета во внешней политике, заявил президент страны То Лам.
2024-06-20T10:37
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PT0M37S
Президент Вьетнама назвал Россию приоритетом во внешней политике
То Лам: Вьетнам всегда рассматривает Россию как приоритет во внешней политике