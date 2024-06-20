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Президент Вьетнама назвал Россию приоритетом во внешней политике

Президент Вьетнама назвал Россию приоритетом во внешней политике - РИА Новости, 20.06.2024

Президент Вьетнама назвал Россию приоритетом во внешней политике

Вьетнам всегда рассматривает Россию в качестве приоритета во внешней политике, заявил президент страны То Лам. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T10:37

2024-06-20T10:37

2024-06-20T11:05

россия

вьетнам

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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Вьетнам всегда рассматривает Россию в качестве приоритета во внешней политике, заявил президент страны То Лам. "Вьетнам всегда рассматривает Россию в качестве одного из приоритетов во внешней политике. Желаем вместе с Россией развивать традиционно дружеские отношения, которые строились многими поколениями, руководителями наших двух стран", - сказал То Лам по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

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Подписание документов о сотрудничестве в различных сферах между РФ и Вьетнамом Россия и Вьетнам в ходе визита Путина подписали целый ряд документов о сотрудничестве в различных сферах. 2024-06-20T10:37 true PT0M37S

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