https://ria.ru/20240620/vetnam-1954152984.html

Вьетнам считает Россию одним из внешнеполитических приоритетов

Вьетнам считает Россию одним из внешнеполитических приоритетов - РИА Новости, 20.06.2024

Вьетнам считает Россию одним из внешнеполитических приоритетов

Вьетнам помнит о поддержке России в борьбе Вьетнама за независимость, а также придает важное значение развитию стратегического партнерства с РФ, считает ее... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T09:23

2024-06-20T09:23

2024-06-20T09:23

россия

вьетнам

то лам

владимир путин

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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Вьетнам помнит о поддержке России в борьбе Вьетнама за независимость, а также придает важное значение развитию стратегического партнерства с РФ, считает ее Россию одним из внешнеполитических приоритетов , заявил президент страны То Лам президенту РФ Владимиру Путину на российско-вьетнамских переговорах. "Мы всегда с благодарностью помним о бескорыстной помощи, поддержке, которую российский народ оказывал Вьетнаму в нашем деле борьбы за независимость", - сказал То Лам. "Вьетнам проводит независимую и самостоятельную мирную внешнюю политику, а также диверсифицированную и многовекторную политику, но при этом мы придаем важное значение развитию традиционной дружбы с Россией и всеобъемлющего стратегического партнерства, считаем Россию одним из внешнеполитических приоритетов Вьетнама", - заявил он. То Лам добавил, что рассчитывает на переговорах обсудить основные направления и темы в развитии всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией в интересах наших двух стран ради мира, развития сотрудничества в регионе и в мире. -0-

https://ria.ru/20240620/vetnam-1954146185.html

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россия, вьетнам, то лам, владимир путин