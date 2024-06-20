https://ria.ru/20240620/vetnam-1954152984.html
Вьетнам считает Россию одним из внешнеполитических приоритетов
Вьетнам считает Россию одним из внешнеполитических приоритетов - РИА Новости, 20.06.2024
Вьетнам считает Россию одним из внешнеполитических приоритетов
Вьетнам помнит о поддержке России в борьбе Вьетнама за независимость, а также придает важное значение развитию стратегического партнерства с РФ, считает ее... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T09:23
2024-06-20T09:23
2024-06-20T09:23
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Вьетнам помнит о поддержке России в борьбе Вьетнама за независимость, а также придает важное значение развитию стратегического партнерства с РФ, считает ее Россию одним из внешнеполитических приоритетов , заявил президент страны То Лам президенту РФ Владимиру Путину на российско-вьетнамских переговорах. "Мы всегда с благодарностью помним о бескорыстной помощи, поддержке, которую российский народ оказывал Вьетнаму в нашем деле борьбы за независимость", - сказал То Лам. "Вьетнам проводит независимую и самостоятельную мирную внешнюю политику, а также диверсифицированную и многовекторную политику, но при этом мы придаем важное значение развитию традиционной дружбы с Россией и всеобъемлющего стратегического партнерства, считаем Россию одним из внешнеполитических приоритетов Вьетнама", - заявил он. То Лам добавил, что рассчитывает на переговорах обсудить основные направления и темы в развитии всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией в интересах наших двух стран ради мира, развития сотрудничества в регионе и в мире. -0-
https://ria.ru/20240620/vetnam-1954146185.html
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россия, вьетнам, то лам, владимир путин
Россия, Вьетнам, То Лам, Владимир Путин
Вьетнам считает Россию одним из внешнеполитических приоритетов
Президент Вьетнама То Лам назвал Россию одним из внешнеполитических приоритетов
ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Вьетнам помнит о поддержке России в борьбе Вьетнама за независимость, а также придает важное значение развитию стратегического партнерства с РФ, считает ее Россию одним из внешнеполитических приоритетов , заявил президент страны То Лам президенту РФ Владимиру Путину на российско-вьетнамских переговорах.
"Мы всегда с благодарностью помним о бескорыстной помощи, поддержке, которую российский народ оказывал Вьетнаму в нашем деле борьбы за независимость", - сказал То Лам.
"Вьетнам проводит независимую и самостоятельную мирную внешнюю политику, а также диверсифицированную и многовекторную политику, но при этом мы придаем важное значение развитию традиционной дружбы с Россией и всеобъемлющего стратегического партнерства, считаем Россию одним из внешнеполитических приоритетов Вьетнама", - заявил он.
То Лам добавил, что рассчитывает на переговорах обсудить основные направления и темы в развитии всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией в интересах наших двух стран ради мира, развития сотрудничества в регионе и в мире. -0-