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Президент Вьетнама отметил укрепление позиций России на международной арене
Президент Вьетнама отметил укрепление позиций России на международной арене - РИА Новости, 20.06.2024
Президент Вьетнама отметил укрепление позиций России на международной арене
Позиции РФ на международной арене неуклонно укрепляются. Такое мнение высказал президент Вьетнама То Лам, открывая двусторонние переговоры с президентом РФ... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T09:18
2024-06-20T09:18
2024-06-20T09:18
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Позиции РФ на международной арене неуклонно укрепляются. Такое мнение высказал президент Вьетнама То Лам, открывая двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. "Вьетнам поздравляет Российскую Федерацию с достижением важных успехов. Под вашим руководством за последние два десятилетия мы очень рады, что укрепляется политическая и социальная стабильность в России, активно развивается экономика, улучшается жизнь населения, позиции и авторитет России неуклонно растут на международной арене", - сказал То Лам. Президент Вьетнама также поздравил Путина с тем, что на прошедших президентских выборах он заручился абсолютной поддержкой населения, что, по его словам, свидетельствует об очень высоком уровне доверия народа страны как лично Владимиру Путину, так и проводимому им курсу. "Я уверен, что этот курс является очень правильным и будет способствовать дальнейшему укреплению и развитию сильной и процветающей России", - заверил президент Вьетнама. Он также поблагодарил российского лидера за теплые поздравления, которые получил, когда был избран президентом Вьетнама. "Наш народ и лично я придаем важное значение развитию отношений между нашими странами, и мы очень признательны за вашу поддержку в адрес отношений между нашими странами", - подчеркнул он.
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россия, вьетнам, владимир путин, то лам, в мире
Россия, Вьетнам, Владимир Путин, То Лам, В мире
Президент Вьетнама отметил укрепление позиций России на международной арене
То Лам: позиции России на международной арене неуклонно укрепляются
ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Позиции РФ на международной арене неуклонно укрепляются. Такое мнение высказал президент Вьетнама То Лам, открывая двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
«
"Вьетнам поздравляет Российскую Федерацию с достижением важных успехов. Под вашим руководством за последние два десятилетия мы очень рады, что укрепляется политическая и социальная стабильность в России, активно развивается экономика, улучшается жизнь населения, позиции и авторитет России неуклонно растут на международной арене", - сказал То Лам.
Президент Вьетнама также поздравил Путина с тем, что на прошедших президентских выборах он заручился абсолютной поддержкой населения, что, по его словам, свидетельствует об очень высоком уровне доверия народа страны как лично Владимиру Путину, так и проводимому им курсу.
"Я уверен, что этот курс является очень правильным и будет способствовать дальнейшему укреплению и развитию сильной и процветающей России", - заверил президент Вьетнама.
Он также поблагодарил российского лидера за теплые поздравления, которые получил, когда был избран президентом Вьетнама. "Наш народ и лично я придаем важное значение развитию отношений между нашими странами, и мы очень признательны за вашу поддержку в адрес отношений между нашими странами", - подчеркнул он.