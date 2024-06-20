https://ria.ru/20240620/vetnam-1954146185.html

Россия и Вьетнам приступили к реализации проекта Центра ядерной медицины

Россия и Вьетнам приступили к реализации проекта Центра ядерной медицины - РИА Новости, 20.06.2024

Россия и Вьетнам приступили к реализации проекта Центра ядерной медицины

Россия и Вьетнам находятся на первом этапе реализации проекта Центра ядерной медицины и технологий, сообщил журналистам глава госкорпорации "Росатом" Алексей... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T08:33

2024-06-20T08:33

2024-06-20T08:33

россия

вьетнам

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

в мире

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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам находятся на первом этапе реализации проекта Центра ядерной медицины и технологий, сообщил журналистам глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Мы находимся на первом этапе реализации проекта Центра ядерной медицины и технологий. Центр будет одним из самых заметных по своим компетенциям, мощных исследовательских центров... Приступаем в этом году к практической стороне", - сказал Лихачев. Он отметил, что это не первый и не последний совместный проект России и Вьетнама в части ядерных технологий. "У нас есть совместная программа, с вьетнамскими атомщиками мы ее развиваем, предлагая построить нашим партнерам новый центр ядерной науки", - добавил глава "Росатома".

https://ria.ru/20240619/putin-1954067524.html

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вьетнам

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вьетнам, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире