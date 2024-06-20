https://ria.ru/20240620/vetnam-1954146185.html
Россия и Вьетнам приступили к реализации проекта Центра ядерной медицины
Россия и Вьетнам приступили к реализации проекта Центра ядерной медицины - РИА Новости, 20.06.2024
Россия и Вьетнам приступили к реализации проекта Центра ядерной медицины
Россия и Вьетнам находятся на первом этапе реализации проекта Центра ядерной медицины и технологий, сообщил журналистам глава госкорпорации "Росатом" Алексей... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T08:33
2024-06-20T08:33
2024-06-20T08:33
россия
вьетнам
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам находятся на первом этапе реализации проекта Центра ядерной медицины и технологий, сообщил журналистам глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Мы находимся на первом этапе реализации проекта Центра ядерной медицины и технологий. Центр будет одним из самых заметных по своим компетенциям, мощных исследовательских центров... Приступаем в этом году к практической стороне", - сказал Лихачев. Он отметил, что это не первый и не последний совместный проект России и Вьетнама в части ядерных технологий. "У нас есть совместная программа, с вьетнамскими атомщиками мы ее развиваем, предлагая построить нашим партнерам новый центр ядерной науки", - добавил глава "Росатома".
https://ria.ru/20240619/putin-1954067524.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вьетнам, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Россия, Вьетнам, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Россия и Вьетнам приступили к реализации проекта Центра ядерной медицины
Лихачев: Россия и Вьетнам начали реализацию проекта Центра ядерной медицины
ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам находятся на первом этапе реализации проекта Центра ядерной медицины и технологий, сообщил журналистам глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Мы находимся на первом этапе реализации проекта Центра ядерной медицины и технологий. Центр будет одним из самых заметных по своим компетенциям, мощных исследовательских центров... Приступаем в этом году к практической стороне", - сказал Лихачев.
Он отметил, что это не первый и не последний совместный проект России и Вьетнама в части ядерных технологий. "У нас есть совместная программа, с вьетнамскими атомщиками мы ее развиваем, предлагая построить нашим партнерам новый центр ядерной науки", - добавил глава "Росатома".