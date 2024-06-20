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Россия и Вьетнам приступили к реализации проекта Центра ядерной медицины - РИА Новости, 20.06.2024
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08:33 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/vetnam-1954146185.html
Россия и Вьетнам приступили к реализации проекта Центра ядерной медицины
Россия и Вьетнам приступили к реализации проекта Центра ядерной медицины - РИА Новости, 20.06.2024
Россия и Вьетнам приступили к реализации проекта Центра ядерной медицины
Россия и Вьетнам находятся на первом этапе реализации проекта Центра ядерной медицины и технологий, сообщил журналистам глава госкорпорации "Росатом" Алексей... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T08:33
2024-06-20T08:33
россия
вьетнам
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам находятся на первом этапе реализации проекта Центра ядерной медицины и технологий, сообщил журналистам глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Мы находимся на первом этапе реализации проекта Центра ядерной медицины и технологий. Центр будет одним из самых заметных по своим компетенциям, мощных исследовательских центров... Приступаем в этом году к практической стороне", - сказал Лихачев. Он отметил, что это не первый и не последний совместный проект России и Вьетнама в части ядерных технологий. "У нас есть совместная программа, с вьетнамскими атомщиками мы ее развиваем, предлагая построить нашим партнерам новый центр ядерной науки", - добавил глава "Росатома".
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россия, вьетнам, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Россия, Вьетнам, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Россия и Вьетнам приступили к реализации проекта Центра ядерной медицины

Лихачев: Россия и Вьетнам начали реализацию проекта Центра ядерной медицины

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд корпорации "Росатом"
Стенд корпорации Росатом - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стенд корпорации "Росатом" . Архивное фото
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам находятся на первом этапе реализации проекта Центра ядерной медицины и технологий, сообщил журналистам глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Мы находимся на первом этапе реализации проекта Центра ядерной медицины и технологий. Центр будет одним из самых заметных по своим компетенциям, мощных исследовательских центров... Приступаем в этом году к практической стороне", - сказал Лихачев.
Он отметил, что это не первый и не последний совместный проект России и Вьетнама в части ядерных технологий. "У нас есть совместная программа, с вьетнамскими атомщиками мы ее развиваем, предлагая построить нашим партнерам новый центр ядерной науки", - добавил глава "Росатома".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Путин: Россия работает над созданием центра ядерных технологий во Вьетнаме
Вчера, 18:08
 
РоссияВьетнамАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В мире
 
 
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